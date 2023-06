Mnogi znani Slovenci in Slovenke lahko na podlagi osebnih izkušenj povedo, da gradnja nove hiše ni mačji kašelj. Papirologija, takšni in drugačni zapleti, začetek gradnje in vse, kar je potrebno do vselitve, lahko človeka stanejo precej živcev in finančnih sredstev, a je na koncu pomembno le, da ima človek pod eno streho vse, kar si je kdajkoli želel. Preverili smo, kateri znani obrazi si letos gradijo sanjske domove. Šiško obožujeta Košarkar Zoran Dragić in njegova žena Svetlana sanjsko hiško gradita v Kosezah, kjer živijo Zoranovi starši Marinko in Mojca. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano...