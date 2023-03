Klemen Bučan: Kasper je navdušen nad rolko

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, kar nedvomno drži tudi v primeru televizijskega in radijskega voditelja ter stand up komika Klemna Bučana. Dvainštiridesetletnik, ki od mladih nog obožuje rolkanje, je namreč razkril, da je tudi njegov štiriletni sin Kasper pokazal veliko zanimanje za rolko.

Tudi Kasper je pokazal, da je nadarjen.

Ko ga je opazoval, kako elegantno se pelje na njej, je ponosni oče pomislil, da se bo njegov edinec s takšnim talentom nedvomno zelo hitro priučil vseh veščin, ki jih obvladajo rolkarji. Klemen, ki je prvo rolko dobil kot fantič in za 16. rojstni dan že čisto pravi skejt, je še danes velik ljubitelj takšnih in drugačnih vragolij na štirih koleščkih. »Skejtanje je zame šport, ki je bil in vedno bo neke vrste umetnost in način izražanja,« pravi voditelj in doda, da je nedvomno bolj podobno plesu kot klasičnemu športu, seveda pa ne skriva navdušenja, da je tudi njegov edinec zakorakal po njegovih stopinjah.