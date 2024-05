Devetindvajsetletnica iz Krškega je radijska in televizijska voditeljica na nacionalki, moderatorka številnih prireditev in dogodkov, vodja govorniške ekipe TEDxLjubljana, podkasterka ter soustanoviteljica zagonskega podjetja Stableboy Entertainment. Simpatična rdečelaska, po poklicu prevajalka in predvsem ljubiteljica dobrih idej in srčnosti, je po novem tudi avtorica. Izdala je prvenec z naslovom Malo veš o zvezdah, ki je nastal po njenih dnevniških zapisih. »Prvi dnevnik sem dobila v prvem razredu osnovne šole. Takrat sem se šele učila pisati, zato so bili zapisi zelo preprosti. Sčasoma je...