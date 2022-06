Kažipot planetov: samo pretiravati ne smemo in biti preveč vzvišeni

Pred nami je harmoničen teden, ko bodo popustile skrbi in se lahko sprostimo, se družimo, si oddahnemo in si kaj lepega privoščimo.

Petek, x. x. Petek, 24. 6. Luna bo v biku, nobenih drugih aspektov ni, zato dan kar kliče po odklopu in posvečanju prijetnejšim platem življenja. Prej pojdite iz službe in si kaj dobrega privoščite ali se odpravite na vikend razvajanje.

Merkur in Venera v dvojčkih nam prinašata brezskrbnost in lahkotnost, Mars v ovnu pa energijo in voljo za nove podvige.

Sobota, 25. 6. Nič se nam ne bo ljubilo, želeli se bomo družiti, sprostiti, zabavati, doživeti kaj posebnega in kaj dobrega popiti in pojesti. Vseeno se bomo zgodaj popoldne prisiljeni zresniti in opraviti nekaj nujnega.

Energija bo do torka zvečer sicer upadala, ker se bližamo mlaju. Počakajte z novimi projekti, raje zaključite začeto in si vzemite čas zase.

Nedelja, 26. 6. Izredno prijeten, sproščen dan, ko se lahko odklopimo, se nam kaj lepega zgodi in smo prešerno razpoloženi. Zjutraj bo čas za romantiko, pozneje se odpravimo na kak izlet, saj nam bo razširil obzorja.

V ponedeljek, ko se povežeta Mars in Saturn, bomo še posebno delovno naravnani – vztrajno, s trudom, potrpežljivo, disciplinirano, natančno lahko opravimo vse, kar moramo.

Ponedeljek, 27. 6. Zresnili se bomo in se z odločnostjo in potrpežljivostjo lotili kupa dela, s katerim smo odlašali. Energije bomo imeli dovolj tudi za športe, ki zahtevajo vztrajnost. Zvečer pa si le privoščite odklop.

V torek lahko pretiravamo – zapravljamo, nas vodi ego, si privoščimo preveč dobrot in užitkov … Sicer pa je čas ugoden za ljubezenske zmenke in romantiko zaradi sekstila med Venero in Jupitrom.

Mlaj prinaša čustveno energijo in nas spodbuja k preživljanju časa z domačimi. Hkrati Venera in Jupiter skrbita za dobro voljo, denar, srečne priložnosti. Samo pretiravati ne smemo in biti preveč vzvišeni.

Mlaj prinaša čustveno, družinsko energijo, potrebo po odklopu in varnosti, zato se odpravite na dopust z najbližjimi ali preživite vsaj kak vikend skupaj v naravi.

Sreda, 29. 6. Luna bo v raku, drugih aspektov pa ta dan ne bo. Občutljivi bomo in ranljivi, zato si ne zadajajmo nalog, pri katerih potrebujemo ostrino in odločnost. Raje povabimo nam drage ljudi na kak piknik.