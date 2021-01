Kažipot planetov: Počilo bo!

Petek, 22. 1.

Stabilen dan z Luno v biku, ko bomo komaj čakali, da vse opravimo in se lahko začnemo predajati užitkom. Zjutraj nas bosta vodila navdih in upanje. Okoli 14. ure pa bo prišlo do šumov v komunikaciji.



Sobota, 23. 1.

Naporen dan s Soncem na Saturnu, ko nas bo vleklo navzdol v črno luknjo. Najbolje bo, če boste skrb vzbujajočo zunanjo situacijo predihali in se predali ljubezni, saj bo Venera poskrbela za povezanost in romantiko.



Nedelja, 24. 1.

Luna bo v družabnih in lahkotnih dvojčkih, zato se kam odpravite. Šele zvečer se neugodno poveže z Neptunom, zato se izogibajte alkoholu in opojnim snovem ter bodite previdni na cesti. Nekdo vam bo lagal.



Ponedeljek, 25. 1.

Luna bo v dvojčkih in ob 8. uri se lepo poveže z Merkurjem, zato se dogovorite čim več, saj se naslednji teden obrne v retrogradno gibanje. Zvečer Luna vstopi v raka. Ostali boste doma in kuhali.



Torek, 26. 1.

Napetosti se bodo stopnjevale, ne le zaradi bližajoče se polne lune, ampak ker je že danes Sonce v kvadratu z Uranom. Previdno na cesti, umirite jezo in nemir, saj lahko storite kaj, kar boste obžalovali.



Sreda, 27. 1.

Zjutraj bomo še ohranili nekaj upanja, popoldne pa naleteli na konkretne ovire predvsem v odnosih. Bliža se naporna polna luna, zato se umaknite in predihajte svoje strahove ter premislite, preden delujete.



Četrtek, 28. 1.

​Naporna polna luna bo prinesla nadaljnje omejitve, ki bodo kaplja čez rob naše potrpežljivosti. Na zasebni ravni pazite na cesti, pri delu z nevarnimi snovmi, športu, krotite prenagljenost in se umirite.

Ta teden nam bo zmanjkalo potrpežljivosti in želeli se bomo izviti izpod pritiskov in omejitev. Množica planetov v vodnarju – Sonce, Merkur, Jupiter in Saturn – je namreč v kvadratnem aspektu z Marsom in Uranom, kar nakazuje, da bo počilo in da se mora nekaj spremeniti, četudi na silo.Na istih stopinjah sta bila sicer Mars in Uran, ki predstavljata vžigalico ob sodu smodnika, že 20. 1. in se počasi odmikata drug od drugega, a ker ju bo 28. 1. polna luna spodbudila in povezala v težavni T-kvadrat z zgoraj naštetimi planeti v vodnarju, lahko pričakujemo nemire, vstaje, upore tako pri nas kot na svetovni ravni. Ljudje bodo imeli dovolj, odneslo jim bo pokrovko in nič več ne bodo ubogljivo sledili pravilom, ampak se postavili po robu novemu omejevanju. Tudi v ZDA, kjer je potekala inavguracija prav na dan konjunkcije Marsa in Urana, se bodo nadaljevali protesti. Skrb vzbujajoče je tudi, da je omenjena aspektna konstelacija povezana s povečano možnostjo potresov.Več optimizma nas v napornem času, ko bomo nervozni in se nam bodo načrti nenehno spreminjali, čaka v odnosih. Venera se najprej s sekstilom poveže z Neptunom in prinaša navdih in romantiko, nato pa še s Plutonom, kar bo v četrtek razgrelo strasti.