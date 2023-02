Kažipot planetov: Čas je za kopel, duhovnost in romantiko

Nedeljska polna luna v levu bo sicer odprla teme, povezane z egom in samozavestjo. Spet se lahko razvnamejo politični boji, čakajo nas lahko tudi na hitro sprejeti neprijetni novi zakoni.

V petek se pazite impulzivnosti, s katero lahko prehitro podrete kakšen most za sabo, čez vikend pa ne pričakujte, da se bo partner z vami strinjal, saj se vam bo zdelo, kot da govorita dva različna jezika. Energije in strasti bo vseeno dovolj, tako bi bilo najbolje, da ne razpravljata preveč in jo sprostita med rjuhami. Že v sredo boste prijetno presenečeni v ljubezni, saj se bodo stvari zasukale v povsem drugo smer.

V ponedeljek pa je čas za ustvarjanje, duhovnost, kreativne hobije, sočutno poslušanje. Povečana bosta navdih in intuicija.

Petek, 3. 2. Ne pričakujte, da bo šlo kaj po načrtih, bodite prilagodljivi in se ne odločajte, saj zadev ne boste dobro premislili. Pazite na cesti, hitite počasi. Zvečer se bo energija umirila. Čas je za kopel, duhovnost, romantiko …

Sobota, 4. 2. Ni primeren čas za razpravljanje in razčiščevanje v odnosih. Sprejeti boste morali, da včasih s partnerjem nista na istem bregu. Bolje bo, da se odpravite na kakšno večerno zabavo ali pozno večerjo.

Zjutraj bomo energični in imeli ogromno energije, ki bi jo bilo dobro sprostiti s športom, a bodite pri tem previdni, saj Lunin kvadrat na Uran povečuje verjetnost poškodb. Tudi v prometu bodite zelo previdni.

Ponedeljek, 6. 2. Večji del dneva bomo samozavestni, ustvarjalni, navdihnjeni, kar je odlično za umetnike. Okoli 15. ure pa nas lahko presenetijo slabe novice, ki povzročajo napetost in skrbi. Poskrbite zase, kmalu bo minilo.

Torek, 7. 2. Luna bo ves dan v pridni in organizirani devici, tako je najbolje, da se lotimo dela, uredimo odprte zadeve, pospravimo stanovanje … Zvečer bomo težko zaspali zaradi presežkov energije, nemirni bomo.

Sreda, 8. 2. Čakajo nas prijetna ljubezenska presenečenja, marsikatera zgodba se lahko nepričakovano zasuka v pravo smer. Nič ni narobe, tudi če sami presenetite partnerja z izvirnim povabilom na zmenek.