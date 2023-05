Kažipot planetov: čas je ugoden za odločitve in dogovore, znali boste ohraniti jasno glavo

Vse se bo ta teden vrtelo okoli financ. Jupiter je sicer vstopil v znamenje bika, kar dolgoročno prinaša spodbudnejšo finančno sliko, a ker se v tem tednu neugodno poveže s Plutonom in Marsom, se lahko poglobi finančna kriza in nas čakajo podražitve. Kljub temu je od petka dalje čas za nov začetek, saj mlaj prinaša svežo energijo in zanos.

Krotiti moramo le svoj ego, jezo in neobvladane strasti, saj so okoli vikenda pred nami spet dnevi, ko nas bo pretreslo več novic o nasilju. Pazite nase, ne zapletajte se v nevarne situacije. Usmerite presežke energije v šport in fizično delo, ne v prepire in boje. Nič ne bo narobe, če svoje mnenje tokrat zadržite zase.

Sonce sicer v nedeljo vstopi v vihrave in radožive dvojčke, tako nam bo dogajanje malce manj prišlo do živega kot sicer. Iskali bomo druženje in zabavo. Sprostite se, povabite prijatelje na piknik.

Do večera počivajte, mlaj se dovrši šele okoli 18. ure. Po njem se lahko lotite novih projektov, čas je ugoden za odločitve in dogovore, saj boste znali ohraniti jasno glavo. Zvečer boste imeli veliko energije.

Sobota, 20. 5. Marsov vstop v leva bo povečal samozavest, nam prinesel več energije, a tudi napihnil ego. Posebno danes slednjega krotite, saj se lahko hitro zapletete v spore, ki se ne bodo dobro končali. Umaknite se.

Nedelja, 21. 5. Sonce v dvojčkih bo prineslo lahkotnost, zdelo se nam bo, da dogodki niso tako usodni, kot se je zdelo na prvi pogled. Okrepljena bo moč volje, zato se lotite projektov, pri katerih potrebujete vztrajnost in odločnost.

Ponedeljek, 22. 5. Luna v raku bo povečala občutljivost, tako smo lahko hitro prizadeti in užaljeni, iz čustvene stiske pa reagiramo pregrobo, nepotrpežljivo. Umirite se in vznemirjenost preženite s športom in zavzetim delom.

Torek, 23. 5. Še en dan, ko nas čaka več drame, razburkanih čustev in pretiravanja kot sicer. Če boste umirili svoje notranje doživljanje, je dan lahko prijeten, predvsem okoli 14. ure, ko je čas za ljubezenski zmenek.

Sreda, 24. 5. Dopoldne se nam ne bo nič ljubilo, malo pred 17. uro pa Luna vstopi v leva in imeli bomo več energije. Zvečer je možno čustveno dramatiziranje, več bo jeze. Usmerite jo v šport in med rjuhe.