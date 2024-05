Ta teden je v ospredju dogajanje v Malmöju, kjer poteka izbor za pesem Evrovizije. Stavnice prepričljivo zmago napovedujejo Hrvatu Baby Lasagni, a v torek smo se lahko na lastne oči prepričali, da napovedi včasih niso povsem zanesljive. Napovedovale so namreč, da bo naša predstavnica Raiven obtičala v polfinalu, a se je uvrstila v finale.

Z vprašanji, kdo bo letos slavil, smo se obrnili na umetno inteligenco. ChatGPT-ju smo zastavili vprašanje, kdo bo zmagal na Evroviziji 2024. Vas zanima odgovor?

»Na žalost ne morem napovedati prihodnjih dogodkov, vključno z zmagovalcem Evrovizije 2024. Rezultati tekmovanja so odvisni od številnih dejavnikov, vključno z izvajalci, pesmimi, odločitvami žirij in glasovanjem občinstva. Zabavajte se in uživajte v spremljanju dogodka, ko se bo odvijal!«

Raiven FOTO: Jessica Gow Via Reuters

V nadaljevanju smo umetno inteligenco vprašali, kateri so dejavniki, ki vplivajo na izbor zmagovalca.

Umetna inteligenca odgovarja tako:

»Izbira zmagovalca Evrovizije je kompleksen proces, ki vključuje številne dejavnike:

Kakovost pesmi in izvajanja: Pomembno je, kako dobra je pesem in kako dobro jo izvaja izvajalec. To vključuje kvaliteto vokalov, interpretacijo pesmi, scensko prisotnost in druge vidike izvedbe.

Priljubljenost pri občinstvu: Glasovanje poteka tako, da občinstvo glasuje za svoje favorite. Izvajalci, ki imajo veliko podporo svojih oboževalcev, imajo večjo možnost za zmago.

Mnenje žirij: Poleg glasovanja občinstva imajo pomembno vlogo tudi nacionalne žirije, ki ocenjujejo nastope glede na različne vidike, vključno s kakovostjo vokalov, skladnosti z glasbenimi standardi in scensko izvedbo.

Kvaliteta produkcije: Scenska produkcija, osvetlitev, kostumi in drugi vidiki vizualne predstavitve lahko pomembno vplivajo na vtis gledalcev in s tem tudi na rezultate glasovanja.

Politični in geografski dejavniki: Čeprav bi moral biti Evrovizijski glasbeni festival apolitičen, se v praksi lahko pojavijo politični in geografski dejavniki, ki vplivajo na glasovanje. Na primer, države imajo pogosto tendenco, da svoje točke dajo sosednjim državam ali državam s podobno kulturo.

Presenečenja in nenavadni elementi: Včasih izstopajoča predstavitev ali nenavadna pesem lahko pritegne pozornost in glasove občinstva, kar lahko vodi do nepričakovanega zmagovalca.

Vse te dejavnike je treba upoštevati pri napovedovanju zmagovalca Evrovizije.«

Voditeljici Malin Aakerman in Petra Mede FOTO: Jessica Gow/tt Afp

Zanimalo nas je, kako točne so pri napovedih stavnice.

»Stavnice so lahko včasih dober kazalnik, vendar ni nujno, da so popolnoma natančne pri napovedovanju zmagovalcev Evrovizije ali katerih koli drugih dogodkov. Njihove napovedi temeljijo na številnih dejavnikih, kot so javno mnenje, pretekle zmage, rezultati na nacionalnih tekmovanjih in drugi kazalniki. Včasih stavnice lahko napačno ocenijo potencialne zmagovalce, saj se lahko razplet tekmovanja zelo razlikuje od pričakovanj. Nepričakovani dejavniki, kot so presenetljivi nastopi, spremembe v glasovanju občinstva ali ocenjevanju žirij, lahko vplivajo na končni rezultat.

Čeprav stavnice ponujajo zanimiv vpogled v to, kdo bi lahko bil favorit za zmago, je pomembno upoštevati, da so njihove napovedi zgolj ocene in da se dejanski izid tekmovanja lahko razlikuje.«

Vas zanima, kakšno uvrstitev napoveduje hrvaškemu predstavniku Baby Lasagni?

»Ker sem umetna inteligenca, nimam sposobnosti napovedovanja ali ocenjevanja prihodnjih dogodkov, vključno z uvrstitvijo hrvaškega predstavnika Babyja Lasagnije na Evroviziji ali katerim koli drugim tekmovanjem. Moje sposobnosti temeljijo na analizi in ponovnem predstavljanju informacij, ki so mi bile posredovane do datuma mojega zadnjega posodabljanja, vendar nimam vpogleda v dogodke, ki so se zgodili po tem datumu. Uvrstitev na Evroviziji je odvisna od številnih dejavnikov, o katerih sem že govoril, in dokončna ocena bo znana šele po zaključku tekmovanja.«