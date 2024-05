Ostali brez mestnega avtobusa

Namesto da bi občina spodbujala k uporabi javnega prevoza, da bi lahko ljudje prišli do trgovin, zdravnika, otroci v šole, navsezadnje tudi do pokopališča, zdaj ukinja še to, kar imamo. Tako med drugim beremo na družbenem omrežju facebook, kjer se prebivalci Jesenic, predvsem pa primestnih krajev, odzivajo na sporočilo občine Jesenice, ki je v sredo na svoji spletni strani objavila informacijo, da mestni potniški avtobus od 1. julija ne bo več vozil.

»Kaj namerava občina storiti, ne vemo, to novico sem izvedel od ljudi s terena, in menim, da gre za nenavaden način komunikacije. O tem se na občini še nismo pogovarjali, temo naj bi odprli na naslednji mestni seji, ki bo 22. maja,« pravi Ahmed Pašić, mestni svetnik na listi Za boljše Jesenice. Jesenice imajo kot mestna občina prednost, saj se lahko pokrijejo z medkrajevnimi prevozi, problem pa ostajajo primestni kraji, kot so Hrušica, Blejska Dobrava, Javorniški Rovt, Planina pod Golico in Tomšičeva ulica, dodaja Pašić.

»Mestni avtobus na območju občine Jesenice ne bo več vozil, ker se na razpis za potencialnega avtobusnega prevoznika ni nihče prijavil. Občina je razpis, ki ga je pripravila na podlagi novega odloka o koncesiji za opravljanje avtobusne dejavnosti v letu 2023, objavila kar trikrat, a brez uspeha. Zato nove koncesije ni mogla podeliti,« pojasnjuje jeseniški župan Peter Bohinec. »Bo pa medkrajevni javni linijski prevoz potnikov od Koroške Bele do Hrušice potekal nemoteno tudi po tem datumu, torej po 1. juliju 2024, po ustaljenem voznem redu, prav tako bo šolski avtobus do konca šolskega leta vozil nemoteno,« dodaja župan.

Nemogoči razpisni pogoji?

»Že od lani smo s prevoznikom nenehno v pogovorih. Na trikratni razpis na podlagi novega vladnega odloka se ni prijavil nihče, zato ne drži, da ukinjamo prevoz, bistvo je, da enostavno nismo mogli zagotoviti novega koncesionarja,« poudarja župan in dodaja, da je Arriva z občino sodelovala več let. »V teku je razpis za šolski prevoz od 1. septembra dalje, ki bo zagotovo vozil po ustaljenem voznem redu,« zagotavlja Bohinec.

Poleg premalo voznikov naj bi bila težava tudi višina subvencije. Ta naj bi zaradi podražitve energentov zrasla s približno 400.000 evrov na več kot milijon, se govori neuradno. »Občina je v postopku priprave novega modela za izvedbo krožnega javnega mestnega potniškega prometa, ki bo povezoval primestna naselja, kamor sodijo Hrušica, Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Javorniški Rovt in Tomšičeva ulica. V teku so analize in v 14 dneh bomo imeli podatke, kje so potrebe največje in kdaj. Z novim modelom bomo ugotovili tudi, kolikšno floto avtobusov dejansko potrebujemo,« je še dejal župan, ki upa, da bodo z Arrivo kljub temu sedli za skupno mizo in dosegli dogovor.

Občina Jesenice je v zadnjem razpisu za izvajanje mestnega prometa zastavila razpisne pogoje, ki jim ni bilo mogoče zadostiti, pa na naše vprašanje, zakaj se niso prijavili na razpis, odgovarjajo v družbi Arriva. Z občino so imeli pogodbo za izvajanje mestnega in šolskega prevoza od leta 2017. Tudi v Arrivi pravijo, da ne zapirajo vrat pred nadaljnjim sodelovanjem z občino: »Z občino Jesenice smo sodelovali vrsto let, mnogokrat smo ji stopili naproti, se trudili in negovali medsebojno spoštljiv odnos.« O višini subvencije se ne izrekajo, zapisali pa so, da sodelujejo z več občinami in »v vseh razpisih strošek storitve oblikujemo tako, da omogoča kakovostno in odgovorno izvajanje prevozov za potnike ter skrb za zaposlene«. Zanimalo nas je tudi, ali bodo oni tisti, ki bodo v novem šolskem letu zagotavljali šolske prevoze, a tega niso želeli komentirati, »ker razpis za šolske prevoze še poteka«.