Nuša Gnezda, trenerka fitnesa: Najboljši čas za vadbo je ...

O tem, zakaj si moramo prizadevati za aktiven življenjski slog, s trenerko fitnesa za ženske Nušo Gnezda. Deseti maj je WHO pred dobrimi dvajsetimi leti razglasila za svetovni dan gibanja. S katerimi besedami bi nagovorili tiste, za katere telesna dejavnost ni ravno rutina, kako pomembno je, da smo aktivni vsak dan? Telesna aktivnost ima za naše zdravje in počutje številne koristi. Četudi se nam zdi, da se ne utegnemo ukvarjati s športom ali da ni del naše rutine, je že majhen korak lahko velik začetek. Začnimo z nekaj preprostimi sprehodi, dvignimo se s stola vsako uro in počasi vključimo ...