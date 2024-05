Antonove vampe jedo tudi ženske (FOTO)

»Moja tašča skuha zelo dobre vampe, je ne sprašujem, kako jih naredi,« je bilo slišati na Malem Slatniku pri Novem mestu, kjer je potekala prva dolenjska vampijada. »Imam prijatelja Leopolda Miheliča, ki mi večkrat domov prinese lonec kuhanih vampov. Pa sem mu enkrat predlagal, da bi na Dolenjskem naredili vampijado. Se je kar smejal, jaz pa sem to vzel zelo zares. Covid-19 nas je odtujil, zdaj so nas vampi spet povezali. Zato sem vesel, da se je zbralo toliko ekip,« ni skival vesela Danijel Ratkovič, ki je imel organizacijo v svojih rokah.

K sodelovanju je povabil Andreja Košmrlja, priznanega salamarja, ki ima na Malem Slatniku Amigo bar. »Hvala Andreju in njegovi ženi Dragici, ki sta nam omogočila tako lep prostor; hvala vsem ekipam in vsem, ki so pomagali,« je dodal Danijel.

Danijel Ratkovič, Andrej Košmrlj in Peter Kastelic so poskrbeli, da je vse teklo kot namazano.

Gostitelj Andrej Košmrlj pa je poudaril: «Draga vesela družba: vesel sem, ker ste se zbrali pri nas. Naprej pa pozdravljam vse, ki ste prišli tekmovat, brez vas ne bi bilo tega dogodka. Potem pozdravljam organizatorje: Danijela in oba Perota. Pozdravljam in se zahvaljujem tudi vsem našim družinam, ki so prišle podpret in pokusit te vampe. Z ženo vaju bova z veseljem gostila.« In Dragica je narezala domače salame in kruha.

»Vampe me je naučila kuhati stara mama. Skuhati jih moraš z ljubeznijo. V pripravo moraš dati tudi kanček sebe, pa so potem vedno dobri,« nam je med romanjem od lonca do lonca povedal Matjaž Božič na čelu ekipe iz Smolenje vasi. »Začel sem s praženjem čebule, ki sem ji dodal še korenček,« je še razkril Matjaž in dodal, da je, ko je vsul tudi vse začimbe, vampe kuhal še uro in pol. Na koncu jih je začinil z naribanim sirom in peteršiljem.

Na svoj račun so prišli vsi ljubitelji vampov.

Anton Kastelic iz Novega mesta je vampe je kuhal prvič, prej je vedno opazoval ženo. »V lonec sem dal čebulo, slanino, domačo svinjsko maso, lovor, papriko, česen in suhi luštrek,« nam je razkril, kaj vse je dodal poleg 3,5 kilograma vampov – toliko so jih vsi udeleženci dobili od organizatorjev. Anton nas je še poučil, da so zelo zdrava hrana, saj ne vsebuje maščob.

Pod kozolcem na Malem Slatniku

Ekipo z Male Cikave je vodila Lidija Golob, pomagali sta ji hči in sestrična. Do dve uri in pol ji vzame kuha vampov. »Ko sem popražila čebulo in slanino, sem dodala začimbe, rdečo papriko in paradižnikovo mezgo, temu so sledili vampi. Vse skupaj sem potenstala, temu pa je sledila še ura vrenja,« nam je Lidija zaupala svoj recept.

Ni nepomembno, kako so narezani.

7 ekip je tekmovalo.

Vampi so ljudi spet povezali.

»Mi smo pa ekipa z vseh vetrov: Jaka je z Rakitne, Mladen iz hrvaškega Zagorja, jaz iz Mirne Peči,« je Rok Avguštinčič predstavil svojo ekipo. In še recept: »Najprej smo pripravili zelenjavo, tudi česen in por, potem pa vse popražili na domači svinjski masti, temu pa dodali domačo slanino. Ko smo narezali in dodali vampe, smo vse skupaj zalili z domačo govejo juho.« Kuhali so v litoželeznem loncu. »Ker ima pravo obliko, da se toplota lepo porazporedi, dno pa lepo zaliva olje in se čebula ne prismodi,« je pojasnil Jaka.

Mali Vrh pri Mirni Peči so zastopali Anton ter brata Bojan in Marko. »Žena vampov prej ni jedla. Odkar jih kuham jaz, pa jih ima zelo rada,« se je pohvalil Anton, ki je slanino sem narezal na kocke, vampe pa na trakce.

Ob kotličku, kjer je kuhala ekipa, zbrana okoli Smilje Mahnič, pa smo slišali: »Vsi smo delali vse. Dobrih vampov ni brez domače slanine, majarona, lovorjevega lista, česna, ajvarja, čebule. Pomembno je tudi to, da so narezani na tanko. Dodali smo tudi nekaj frankinje.«

Ocenjevali so videz, vonj, okus, teksturo vampov in omake ter urejenost delovnega prostora.

Pa dober tek!

Dolenjsko prvenstvo je med sedmimi ekipami pripadlo trojki iz Mirne Peči; Leopold Mihelič, Marjan Prah in Drago Primc so edini kuhali na drva, vsi drugi so imeli plin, zbrali pa so 24,83 točke. Za njimi so se do sedmega mesta zvrstile ekipe Matjaža Božiča (23,5 točke), Antona Kastelica (20), Smilje Mahnič (18,5), Lidije Golob (18,33), Roka Avguštinčiča (16,83) in Bojana Jeriča (12,17). Komisija je ocenjevala videz, vonj, okus, teksturo vampov in omake ter urejenost delovnega prostora.

»Zmaga je lepa spodbuda, vampijada nam je uspela, drugo leto ponovimo,« je na koncu napovedal Leopold iz zmagovalne ekipe.

