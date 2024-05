Številna živila ji lahko škodujejo

Prostata je moška spolna žleza, ki leži tik pod mehurjem in objema del sečnice, skozi katero moški izločajo urin in semensko tekočino. Vloga prostate je izločanje snovi, ki so del semenske tekočine, kot so cink, glukoza, citrat, elektroliti in tudi prostatični specifični antigen. Njihov namen je predvsem varovanje, prehrana, ohranitev gibljivosti in zaščita spermijev pred okužbo, dejstvo pa je, da se o tej pomembni žlezi običajno pogovarjamo šele, ko se pojavijo težave.

Rak prostate je drugi najpogostejši rak pri moških. FOTO: Peakstock/Getty Images

Raka vse več

»Težave se najpogosteje pojavijo po 40. letu starosti, lahko tudi prej, običajno pa pozneje,« pojasnjuje Jošt Janša, dr. med., spec. urologije, iz Medicinskega centra Barsos. »Poznamo različne vrste težav s prostato. Med najpogostejše bolezni uvrščamo benigno povečanje oziroma hiperplazijo prostate, vnetje prostate ali prostatitis in raka prostate. Vnetje po navadi povzročijo bakterije; pojavi se neprijetno ščemenje v presredku, ki se lahko nadaljuje v močne bolečine v spodnjem delu trebuha. Pogosto je tudi stalno siljenje na vodo, lahko pekoče mokrenje, redkeje se pojavi povišanje telesne temperature. Pri moških v tretjem življenjskem obdobju se pojavijo težave zaradi benignega povečanja prostate. To je neprijetno čakanje na začetek uriniranja, pojavi se oslabel in tanek curek, ki se lahko prekinja, uhajanje seča po kapljicah po mokrenju, nočno vstajanje zaradi siljenja na vodo, ki je tudi čez dan pogostejše, uhajanje seča in občutek neizpraznjenega mehurja.«

1566 moških vsako leto zboli za rakom prostate.

Rak prostate je po podatkih Registra raka Republike Slovenije drugi najpogostejši rak pri moških. Vsako leto doleti okoli 1566 bolnikov, umre jih 388. Pojavnost se vsako leto poveča za tri odstotke, pojavi se večinoma pri moških med 50. in 74. letom. Pri vse daljši življenjski dobi se izrazito povečuje tudi pojavnost raka na prostati, zato bi se morali moški že ob prvih težavah z uriniranjem odločiti za pregled, enkrat na leto ali vsaj na dve pa je priporočljiv preventivni pregled, nadaljuje sogovornik: »Pregled naj bi vključeval ultrazvočno preiskavo trebušnih organov, predvsem prostate in mehurja, ter otipanje prostate skozi črevo.«

Ustrezna živila

Izbirati je treba pretežno ekološko hrano in razmisliti o zmanjšanju uživanja določenih živil, svetuje Jošt Janša, dr. med., spec. urologije. FOTO: osebni arhiv

Preventiva je ključnega pomena, moški pa lahko veliko stori tudi sam, in sicer z zdravo prehrano in ustreznim življenjskim slogom. »Vsakršno živilo, ki je obremenjeno z ostanki pesticidov, hormonov, antibiotikov in je polno konzervansov ter drugih škodljivih snovi, ni dobra izbira za ohranjanje zdravja prostate. Poleg tega, da pazimo na izbiro pretežno ekološke hrane, je dobro razmisliti tudi o zmanjšanju uživanja določenih živil. Raziskovalci so ugotovili, da se je za zdravje prostate dobro izogibati predvsem rafiniranim žitaricam (npr. belemu kruhu), jajcem in perutnini. Te tri skupine živil so se v določenih študijah izkazale za bolj problematične za nastanek benigne hiperplazije prostate kot uživanje rdečega mesa. Moški naj bi zato v skrbi za zdravo prostato posegali po izbrani zelenjavi, stročnicah, kot so fižol, leča, soja in grah, ter križnicah, kot so cvetača in brokoli,« priporoča urolog in sklene s pozitivno ugotovitvijo, da se je ozaveščenost moških za zdravje prostate v zadnjih letih občutno povečala.