Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 3. 9.

Zjutraj bomo še bolj čustveni in občutljivi, nato pa se predajali predvsem užitkom. Z Luno v levu bomo samozavestno dosegali svoje cilje in očarali vse okoli sebe. Ne ostajajte doma, pojdite na zabavo, med ljudi.

Sobota, 4. 9.

Čeprav zjutraj ne bo vse po vaše, je dan odličen za sklepanje kompromisov. Poskusite se držati dane besede. Zvečer se obeta malce več vznemirjenja, kaosa, nepričakovanih sprememb. Pazljivo na cesti!

Nedelja, 5. 9.

Venera v kvadratu s Plutonom bo iz nas povlekla najslabše. Lahko bomo ljubosumni, uničevalni, težko se bomo nadzorovali. Temu se popoldne lahko pridruži še pretiravanje in možni so prepiri. Držite se nazaj!

Ponedeljek, 6. 9. Mlaj v ribah bo spet osvetlil koronsko problematiko in omejitve. Poskusite se oddaljiti od družbene situacije in se posvetiti svojim ciljem, ki jih boste uspešno dosegali. Srečo boste imeli v ljubezni, financah, pri delu …

Torek, 7. 9.

Luna bo v analitični devici. Popoldne pazite, da vas ne pograbi strah in da ne boste v neskončnost premlevali informacij in strahov, povezanih s pandemijo. Zvečer bo čas za šport, energije boste imeli na pretek.

Sreda, 8. 9.

Diplomatski boste, usmerjeni v odnose. Kljub temu boste voljni podaljšati delo, saj vam bo šlo to popoldne tako dobro od rok. Zvečer pa le izprezite in se raje posvetite partnerju. Usklajena bosta in zadovoljna.

Četrtek, 9. 9.

Miren dan z luno v tehtnici, ki pa zvečer lahko prinese na plan neko skrivnost, novico, ki vas bo osupnila. Če le ne boste pustili, da vam pride do živega, se bo večer prijetno nadaljeval in marsikaj se lahko obrne v vaš prid.

Po eni strani lahko pričakujemo več okužb, hkrati pa sprejemanje ukrepov, proti katerim se bo vnel odpor. Veliko bo jeze, upiranja, potrebe po svobodi, strahu, vznemirjenja, nezadovoljstva, zavajanja, iluzij in napačnih pogledov. Mlaj se v noči na torek namreč dovrši v devici, v široki konjunkciji z Marsom in opoziciji z Neptunom. Ker bo Merkur hkrati v trigonu s Saturnom, lahko vseeno pride do kakšnega kompromisa, popuščanja, sodelovanja in dogovarjanja.Na zasebni ravni lahko po drugi strani predvsem v soboto in ponedeljek dobro izkoristite energije planetov. Trigon med Merkurjem v prilagodljivi in razumevajoči tehtnici in Saturnom v odprtem in argumentativnem vodnarju vam lahko pomagata razumeti drugače misleče in sprejeti kak dogovor. V nedeljo nas bodo metali iz tira mračne strasti, obsedenost, ljubosumje. Ponedeljek pa je odličen za ljubezen, denar, uspeh, spremembo poti, nove ideje, drzne podvige, posebno če zanje potrebujete odločnost, vztrajnost in pogum.