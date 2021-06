kažipot planetov

Petek, 18. 6.

Dopoldne opravite čim več delovnih nalog, ko je Luna še v pridni in analitični devici, pozneje boste razmišljali samo, kako bi se čim prej odklopili in začeli vikend. Popoldne boste imeli veliko energije, usmerite jo v šport.

Sobota, 19. 6.

Luna v tehtnici bo narekovala, da boste usmerjeni v odnose, iskali bližino in harmonijo. S partnerjem pojdita na kakšno razstavo ali kulturno prireditev, saj bo dopoldne še bolj resnobno. Zvečer omejite prevelika pričakovanja.

Nedelja, 20. 6.

Poletni solsticij – vstop Sonca v raka se kaže v prijetnih barvah in obljublja veselo, sproščeno poletje, če ne pustimo, da nam pridejo do živega družbena trenja. Popoldne bo spodbudno, obdajte se s prijatelji. Zvečer previdno na cesti!

Ponedeljek, 21. 6.

Čeprav bo dopoldne izredno stresno in bomo izčrpani od nenehnega spreminjanja načrtov, si lahko pozneje naredimo čudovit romantičen dan. Lahko se vam uresniči kakšna skrita srčna želja. Pojdite na zmenek ali ustvarjajte.

Torek, 22. 6.

Dopoldne bo Luna še v temačnem in globokem škorpijonu in ne bomo zlahka odstopili od svojih zahtev, vsemu bomo želeli priti do dna. Popoldne pa nas bo energija strelca navdala z optimizmom.

Sreda, 23. 6.

Naporen dan za odnose, komunikacijo, birokratske opravke, saj se obrača Merkur, Venera pa je v opoziciji s Plutonom. A če boste zdržali pritiske, se bo vse dobro izšlo, saj dan barva tudi Jupiter, ki prinaša upanje.

Četrtek, 24. 6.

Polna luna spodbuja zaključevanje (poslovnih) projektov in spuščanje vsega, česar ne potrebujete več. Dan bo vse do večera stresen, zato si ne naložite preveč opravil in počivajte, meditirajte, vzemite si čas zase.

Po pretresih, ki so nam jih prinesli mrki, Merkur na svoji navidezni poti nazaj in kvadrat med Saturnom in Uranom, se bomo počasi umirjali in vstopili v sproščeno in veselo poletje. Poletni solsticij nam vsaj na osebni ravni obljublja prijetnejše energije. Razcep med starim in novim se bo sicer še kazal s tem, da se bodo nekateri že brezskrbno odpravili na dopust, drugi pa se bodo še vedno soočali s potovalnimi omejitvami. A če se boste obrnili navznoter in dali prednost družinskemu življenju, vas bodo spremljale dobre energije. Ponedeljek bo še posebno romantičen, uresničijo se vam lahko ljubezenska hrepenenja, povečana bo kreativnost, umetniki bodo imeli navdih. Sreda, ko se Merkur spet obrača v direktno gibanje, pa že zaradi tega bolj stresna, tudi v odnosih lahko Venera v opoziciji s Plutonom prinese na plan neko prevaro ali globoko zamero in užaljenost. A če se naravnate na optimizem in upanje, ki ju prinaša Sonce v trigonu z Jupitrom, ter se potrpežljivo prebijate skozi Merkurjeve blokade, je lahko teden tudi prijeten in uspešen.