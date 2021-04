Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 2. 4

Vaš adut bo danes komunikacija in sposobnost prepričevanja, kar dobro izkoristite. Dopoldne bo prijetno, ugodno za odnose in nakupe, popoldne in zvečer pa se zaradi zamegljene presoje in občutljivosti tudi spremo.

Sobota, 3. 4.

Jutro bo še sproščeno in optimistično, čeprav neprimerno za resne pogovore, saj lahko pride do komunikacijskega šuma. Po 10. uri pa Luna vstopi v kozoroga in priganjale nas bodo obveznosti.

Merkur v ovnu lahko zaostri družinske odnose, zato pazite, da ne boste preostri. Luna v kvadratu z Venero kaže, da bo užitkov in dobrot lahko danes nekoliko preveč. Ne pretiravajte s hrano! Pojdite v naravo.

Ponedeljek, 5. 4.

Luna bo še v kozorogu in ne bomo se zares odklopili in uživali v praznikih, ves čas nas bo priganjalo, kaj vse še moramo opraviti. Šele po 15. uri, ko gre Luna v vodnarja, se bomo sprostili. Večer je odličen za druženje.

Torek, 6. 4.

Ljubezen je v zraku. Jutro bo še stresno in lahko kaj pozabite ali hitite, okoli poldneva nas čakajo ovire in skrbi, popoldne pa se energija sprosti in čas je, da se predamo partnerju. Pojdite na zmenek, skočite med rjuhe!

Sreda, 7. 4.

Odprt in dinamičen dan z Luno v vodnarju, odličen za skupinsko delo, sodelovanje, druženje, iskanje novih idej … Okoli poldneva vam lahko nekaj uspe dobro opraviti ali vas nekdo preseneti z darilom ali dobro novico.

Četrtek, 8. 4.

Luna je v pasivnih ribah in ves dan bomo na počasnejših obratih, le okoli 16. ure nas lahko nekaj spravi v pogon. Odprite se novim idejam in pokličite prijatelje, saj vam lahko dajo kakšen dober nasvet.

Končno prihaja pomlad, Soncu in Veneri v ovnu se bo v nedeljo pridružil še Merkur. Imeli bomo več energije in uresničevali svoje cilje.Nič več ne bomo omahovali, ampak naravnost povedali, kaj nas muči, odločnejši bomo, brez dlake na jeziku in lažje bomo postavljali meje.Sicer z manj intuicije in občutka za druge, a se bomo veliko učinkoviteje dogovarjali.Že v petek se lahko odločimo za korenito spremembo, morda opustimo kakšno nezdravo navado ali nekoga v nekaj prepričamo. Velikonočni prazniki ne bodo povsem idilični.Luna bo v kozorogu, zato bomo morda lahko kljub prostim dnem delali za službo. Merkur v ovnu in prvi krajec pa prinašata težje sklepanje kompromisov, borbenost in nepripravljenost popuščati, če nam kdo v družinskem krogu stopi na žulj.Najbolje bo, da se skupaj odpravimo v naravo in tam s telesno dejavnostjo sprostimo čustveno napetost. Za odnose bo sicer najprijetnejši dan tedna torek, ko sta Venera in Mars v sekstilu.Lahko se zaiskrijo iskrice pomladne zaljubljenosti ali se prižgejo kresovi strasti pri tistih v paru.