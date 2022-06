Kakršna mati, takšen sin: to sta Madonna in David Banda

Da jabolko ne pade daleč od drevesa, je nedavno dokazal 16-letni David Banda, ki se je z mamo Madonno udeležil dvoboja med Davisom in Romerom v newyorškem Brooklynu.

David je namreč oblekel rdečo obleko iz težko pričakovane kolekcije Adidas x Gucci z lepim izrezom, medtem ko je tudi njegova mama izbrala Adidasove stvaritve.

Vsekakor samozavesti ne primanjkuje ne njej ne sinu.

Samooklicana kraljica popa je znana po takšnih in drugačnih posebnih izbirah tako pri oblačenju kot pri javnem nastopanju, zato dejstvo, da jo njen sin pri tem posnema, nikogar ne preseneča. Veliko bolj pa preseneča Madonnin gladki obraz, ki nikakor ne izdaja njenih 63 let. Pevka zadnjih nekaj let postaja vedno bolj neprepoznavna, njene poteze pa vedno bolj zategnjene.

Po dveh bioloških otrocih, Lourdes Leon in Roccu Ritchieju, je posvojila še štiri, med katerimi je bil prvi prav David, tako kot njegove mlajše tri sestre Mercy James ter dvojčici Stella in Estere pa so vsi rojeni v Malaviju.