Kako kaže Kamali Harris? Na poti velikih uspehov

Kamala Harris je po ascendentu iznajdljiva, zgovorna, radovedna, živahna dvojčica. Njen vladar Merkur je v globokem škorpijonu, kar da težo njenim besedam, njej pa željo po odkrivanju resnice, uveljavljanju, moči. Zdi se, da je rojena za svojo vlogo. Njeno Sonce v tehtnici, znamenju diplomacije in iskanja kompromisov, je namreč del zmaja, aspektne strukture, ki kaže talente in posebno poslanstvo. Njeno je vezano na pomoč zapostavljenim, šibkim, manjšinam, odrinjenim družbenim skupnostim, na njihovo zagovarjanje, saj so vanj vpeti Sonce kot vladar hiše komunikacije, severni karmični vozel na as...