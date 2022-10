Kajine glasilke so na srečo zdržale (FOTO)

Zmagovalni valček, ki so ga izvedli člani S.O.S. kvinteta, sta ustvarila njihov trobentač Andrej Gorenjak, ki je ustvaril melodijo, izjemno čutno besedilo pa je prispevala Vera Šolinc. A kot vselej je bila izjemno pomembna izvedba valčka, ki ga je z velikim občutkom odpela pevka S.O.S. kvinteta Kaja Humski, sicer magistrica profesorica razrednega pouka.

S.O.S. kvintet skupaj z voditeljema SPV Andrejem Hoferjem in Darjo Gajšek.

Le redki pa so vedeli, s kakšnimi težavami se je spopadala še tik pred festivalom, saj je na oder SPV stopila po dolgih dveh mesecih. Tudi zato je bilo toliko večje veselje vseh, ko so v rokah držali zasluženo nagrado. Kaj vse se je dogajalo pred zmago in po njej, nam je razkrila Kaja sama. »Občutki takoj po razglasitvi so bili nepopisni. Najprej šok, ko sem videla, da smo dobili trikrat po 12 točk, kar je največ, kar je mogoče. Moje telo je začelo drgetati, res sem jokala. Potem sem si govorila, da se moram umiriti, saj sem vedela, da bom morala skladbo še enkrat odpeti. Sledil je naval adrenalina, nato pa je končno prišlo na vrsto veselje, ki ga z besedami ne znam opisati. Doživeti nekaj takšnega v življenju je privilegij, ki ga moramo znati ceniti,« je za revijo Suzy razkrila simpatična Kaja. Zaupala nam je še, da so bili prisotni metuljčki, a tisti pozitivni.

Kaja v pogovoru z voditeljico Darjo.

S.O.S. kvintet pa so na festivalu SPV sodelovali tretjič. Dvakrat so pristali tik pod vrhom, torej na drugem mestu, v tretje pa se jim je končno nasmehnila zmaga. »Ja, v tretje gre očitno rado,« se strinja Kaja. Vsi člani S.O.S. kvinteta so verjeli v skladbo od prvega trenutka, ko so jo slišali, zaigrali in zapeli. »Preprosto smo vedeli, da je to to, zato smo si iskreno želeli zmage. Avtor Andrej Gorenjak je verjel v vse nas,« še pove pevka, ki se je najbolj bala, da bi jo glas tik pred zdajci pustil na cedilu. Njene glasilke so bile namreč na težki preizkušnji.

V minulih dneh je našla čas tudi za trgatev, saj prihaja iz vinorodnih krajev.

»V začetku maja sem izvedela, da imam na glasilkah vozličke. Sledil je šok, bila sem na dnu, saj je bilo to tik pred poletjem, ko imamo glasbeniki običajno več dela in nastopov, pa še na SPV smo se morali pripravljati. A ni mi preostalo drugega, kot da sem se za vso sezono umaknila z odrov in ostala doma – brez petja, mrmranja, kričanja, šepetanja. Na oder SPV sem stopila prvič po dveh mesecih. Zato je bila trema še večja in samo upala sem in držala pesti, da bo moj glas zdržal. In je, čeprav mi je zaradi tega dolgega premora primanjkovalo pevske kondicije,« nam je svojo grenko izkušnjo zaupala Kaja in hitro dodala, da pa je zato med poletnimi počitnicami našla več časa za knjige, crkljanje s hišnimi ljubljenčki, sončenje in meditacijo.

Glede na to, da besedilo v valčku opisuje občutke bodoče mamice, ki izve, da pod srcem bije še eno drobno srce, pa se nismo mogli izogniti radovednosti, če se kaj od tega, o čemer poje, obeta tudi njej v bližnji prihodnosti. »Res je, pojem o tem, da bom postala mama. In seveda, enkrat bom zagotovo postala. Ampak zdaj še nisem tam. Počasi se daleč pride, pravijo,« je v smehu zaključila.