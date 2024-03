Jure Godler je več noči spal kar na Planet TV (Suzy)

Jure Godler je človek, ki ga je težko pogrešati, saj nas redno in skoraj brez premora zalaga s knjigami (ob seriji Spencerjevih zabavnih prigod se je vrgel še v pisanje resnih kriminalk), ustvarja podkasta Opazovalnica in Gospoda, občasno se spet v radijskem etru pridruži tudi ekipi Radia Ga Ga, razgibava možgane s tekmovalci kviza Milijonar, zdaj pa se je na vrnil še z 19. sezono šova Ta teden, ki je po novem pol ure daljši. Od ekipe sta se poslovila prikupno zmedeni Beno in prof. dr. Fakin Sajko, pridružila pa sta se prekaljena mojstra komedije, Luka Korenčič in Marko Žerjal.

»Priznam, da je naporno. Prvi teden sem nekaj noči prespal kar na Planet TV, saj moramo zdaj z zelo majhno ekipo v le nekaj dneh ustvariti uro zabavne vsebine,« nam je povedal.

Res je nepopravljiv deloholik. Na leto si privošči teden zimskih in teden letnih počitnic ter kak izlet v hribe. FOTO: Planet TV

Ta vikend pa tudi ne bo počival: v knjižnici na Vrhniki se bo nocoj družil z ljubitelji knjig, čakata ga dva koncertna nastopa presenečenja pred 3.000-glavim občinstvom, v nedeljo pa se bo mogoče celo spomnil, da praznuje 40 let. Vse najboljše, Jure, pa vzemi si tudi kak dan čisto zase in prijatelje.