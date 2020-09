Jesen na krožniku: Poslastice za gobosnede

Ješprenj, kuhan z vinom, muškatno bučo in jurčki

Pica z marelami in turki

Jurčki na žaru s pršutom, kostanjem in kozjo skuto

Trska s pivom in gobami

Gozdovi so nas septembra izdatno obdarili, mi pa smo izbrali nekaj receptov, kako njihove darove na izviren način spraviti na krožnike in v želodce. Jurčki, orjaški dežniki, lisičke, turki – ljubitelji gob zagotovo veste, da vsaka po svoje začara brbončice. Pri kuhi pa ne pozabite tudi na kostanj – jesenska tla so ga polna, le skloniti se je treba.Namesto po rižu posezite po prastarem žitu.– 150 g ješprenja– 1,5 dl suhega belega vina– 2 vejici kraškega šetraja in 3 cela zrna črnega popra– 200 g jurčkov, 200 g buče (muškatne)– 4 šalotke, 4 stroki česna– 3 žlice masla ghee, žlica oljčnega olja– sol in poper ter nekaj listkov svežega žajblja1. Ješprenj operemo in namočimo čez noč. Odcedimo, dolijemo vino in svežo mrzlo vodo, da je ješprenj dobro pokrit. Dodamo še šetraj in poper ter malo soli. Kuhamo počasi eno uro in po potrebi dodajamo vodo. Ko je kuhan, odstranimo začimbi.2. Medtem sesekljamo šalotke in česen.3. Olupljeno bučo in jurčke narežemo na koščke.4. V ponvi segrejemo polovico masla in prepražimo šalotko. Dodamo bučo, jo rahlo solimo in pečemo pokrito 5 minut, da se zmehča, nato še 5 minut odkrito, da se lepo zapeče.5. V drugi ponvi segrejemo preostalo maslo, dodamo česen, in ko zadiši, še jurčke in žajbelj. Vse skupaj pečemo in nežno obračamo, da se jurčki zapečejo z vseh strani. Potresemo s soljo in previdno zmešamo z bučo.6. Dobro odcedimo ješprenj in ga na žlici olja segrejemo v ponvi, v kateri smo pekli jurčke. Čez 5 minut dodamo polovico pečenih buč in jurčkov ter rahlo premešamo. Ponudimo na in vsakemu jedcu na krožnik dodamo še preostale sestavine. Nazadnje dobro popopramo. In dober tek!Orjaški dežniki niso slastni samo panirani in ocvrti.– 400 g svežih gob – orjaški dežniki, turki, jurčki– 300 g rikote– naribana lupinica 1 limone– 5 do 6 strokov česna– sol, poper– 50 g stopljenega masla– žlička suhega timijana– šopek svežega peteršilja– 300 g polnozrnate pirine moke– 200 g bele moke– 10 g svežega kvasa– pol čajne žličke soli– ščepec sladkorja– 0,5 dl oljčnega olja– 2 dl tople vode1. V veliko posodo presejemo moko, v sredini napravimo jamico in vanjo nadrobimo kvas, dodamo ščepec sladkorja in žlico vode, rahlo premešamo in pustimo, da kvasec vzhaja.2. Vzhajani kvasec zamesimo v moko, prilijemo toplo vodo, olje in posolimo ob robu posode. Zamesimo gladko, voljno testo, pokrijemo s čisto krpo in pustimo, da vzhaja.3. Marele in turke očistimo. Klobuke marel razrežemo na četrtinke. Klobuke turkov, če so majhni, pustimo cele, drugače jih razrežemo na polovičko.4. Preložimo jih na pekač, obložen s papirjem za peko, posolimo, popramo, posujemo s suhim timijanom in s čopičem premažemo s stopljenim maslom. Zraven položimo še olupljene stroke česna in vse skupaj pečemo 10 minut na 200 stopinjah.5. Pečene gobe postavimo na stran, česen pa z vilicami dobro pretlačimo in ga dodamo rikoti. To še solimo, popramo in dodamo nasekljan peteršilj.6. Pečico segrejemo na 250 stopinj, vključimo samo spodnji grelec z ventilatorjem. Vzhajani hlebček na pomokanem pultu razvaljamo na centimeter debelo. Premažemo z začinjeno rikoto in nanjo položimo pečene marele in turke. Pečemo približno 5 minut.7. Postrežemo toplo, s svežo vejico timijana in nekaj kapljicami oljčnega olja.Ne pozabite na kostanj!– 400 g svežih jurčkov– 250 g sveže kozje skute– 8 tankih rezin pršuta– 200 g kuhanega in olupljenega kostanja– 4 pesti sveže rukole ali druge drobne solatke– sol, poper– oljčno olje– balzamični kis– šopek svežega peteršilja in šopek česnovih cvetov1. Rukolo operemo in dobro osušimo.2. Kostanj skuhamo in olupimo.3. Jurčke očistimo in narežemo na rezine. Na oljčnem olju jih zlato rjavo opečemo, solimo in popramo.4. Kozjo skuto tudi v ponvici opečemo, da dobi zlato rjavo skorjico. Rukolo začinimo s soljo, oljčnim oljem, balzamičnim kisom, dodamo tudi na grobo nasekljan peteršilj in česnove cvetove.5. Položimo na krožnik, nanjo pa pečene jurčke, kostanj, kozjo skuto in tanke rezine pršuta.Namig: Po želji še malo pokapamo z dobrim balzamičnim kisom. Zraven postrežemo košček svežega rženega kruha.Izvirna jeddopušča variacije pri izbiri gob in rib.– pribl. 750 g fileja trske (ali druge morske ribe)– četrt l piva – ležak (navadno pivo),– 1 limona– šalotka– 500 g gob– narezani peteršilj– koper in drobnjak– 100 g masla,– sol, poper, nekaj drobtin1. Pečico segrejemo na 200 stopinj.2. Ribje fileje operemo, osušimo ter namažemo z limoninim sokom.3. V ponvi segrejemo tretjino masla in na njem prepražimo šalotko, nato dodamo gobe in pražimo približno pet minut. Na koncu dodamo še sol, poper ter začimbe.4. V pekač damo preostanek masla in polovico mešanice iz ponve, dodamo fileje in pokrijemo s preostankom iz ponve. Prilijemo pivo in posujemo z drobtinami. (Če želimo, lahko po vrhu za skorjo potresemo še sir.)5. Pečemo 20 do 30 minut.Namig: Zraven lahko ponudimo pivski kruh. Testo pripravimo kot za navadni kruh, na koncu pa dodamo pivo. Če testo ni gladko, mu dodamo še nekaj moke. Pustimo ga vzhajati in nato spečemo. Lahko naredimo tudi bombetke ali spečemo kruh v krušnem modelu. Namesto fileja trske pa lahko uporabimo kakšen drug file morske ribe.