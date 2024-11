Je to Angelinin prijatelj ali partner? (Suzy)

Da ima Angelina Jolie novega partnerja, se šušlja že dolgo. Oskarjevka govoric ni ne potrdila ne ovrgla, modro molči, a štiridesetletni raper Akala jo spremlja povsod že vse od beneškega filmskega festivala, ko so ju novinarji ujeli, da sta skupaj prišla iz hotela.

Izbrskali so fotografije z majskega obiska Jamajke, ko so Angelina, Akala in Chanelle obiskali lokalno modno znamko na literarnem festivalu.

Novinarji so 'izbrskali', da sta par že leto dni, vendar naj bi se sestajala zelo na tiho. Drugi viri so pred kratkim poudarili, da je glasbenik, novinar in velik človekoljub v resnici samo njen prijatelj, s katerim je zadnja leta večkrat sodelovala v dobrodelne namene. Še več kot to: hodil naj bi s svojo poslovno partnerico Chanelle Newman, ki je prisotna na vseh srečanjih. A kaj, ko se kameram na rdečih preprogah nastavlja samo Akala, ki je prišel Angelino podpret tudi na premiero njenega novega filma Maria. Tam je srčno objel njenega sina Paxa, ki je sodeloval pri snemanju.

Akala na premieri filma Maria.

Kdo torej je Akala? Rodil se je kot Kingslee James McLean Daley v Veliki Britaniji škotski materi in jamajškemu očetu, ki sta se razšla še pred njegovim rojstvom. Njegova starejša sestra je znana raperka Ms. Dynamite. Čeprav je bila njuna mama belka, ju je ves čas izobraževala o temnopoltih in njihovi zgodovini. Akala je večinoma glasbenik, ki je izdal pet albumov, a je napisal tudi več knjig, večinoma neleposlovnih.

Po newyorški premieri je Akala objel Paxa.

Shiloh je bila navdušena nad njegovo knjigo.

Medijska ugibanja se seveda spletajo okrog vsakega moškega, ki se giblje v njeni orbiti, saj je Angelina vsaj javno vse od ločitve povsem samska. Nekdaj je že priznala, da, ko je samska, ni osamljena in zna poskrbeti zase in za svoje potrebe, ne da bi vpletala v to otroke. Zdaj naj ne bi bilo več tako, igralka in humanitarka se namreč predaja skrbi za družino, trenutno ne išče novega partnerja in ne hodi na zmenke, je povedal nekdo v njeni bližini. Ker ni nobenih izkazovanj nežnosti v javnosti, tako niti ni znano, ali sta Akala in Chanelle resnično par tudi zasebno ali le poslovno. A enako velja za Angelino in Akalo.

Da njune vezi segajo daleč nazaj, dokazuje fotografija, ki jo je septembra 2021 objavila na instagramu, na kateri njena hči Shiloh bere raperjevo knjigo, fantazijsko mladinsko zgodbo The Dark Lady, in zapisala, da je to ena najljubših knjig v njihovem domu. Če nič drugega, je to vsekakor zagotovo dolgoletno prijateljstvo.