Je preprosto, ni pa lahko

Ste kdaj koga slišali reči, da če si 'poravnan' z vesoljem, vse teče gladko in je brez napora izvedljivo vse, česar se lotiš? Dolgo sem tudi sam verjel tej ideji. Mislil sem, da sem preprosto zunaj te 'poravnave', če nisem uspel doseči svojih ciljev, in da če se mora kaj zgoditi, se to mora zgoditi z lahkoto.Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da je to verjetno najbolj destruktivno prepričanje za vsakega, ki želi spremeniti svoje življenjske navade in doseči kaj pomembnejšega v življenju. Veliki cilji namreč za seboj skoraj vedno potegnejo velike izzive.je tako nekoč slavno izjavil, da je ključna razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi ta, da uspešni ljudje ne obupajo med enim in drugim neuspehom. Ko vidim, da nekateri odnehajo že pri prvem izzivu ali neuspehu, je to podobno, kot da bi gledali košarkarsko tekmo in bi po prvem zgrešenem košu igralec kar zapustil tekmo, ker ni bil uspešen. Neuspeh ni nekaj, čemur bi se morali izogibati, saj je sestavni del uspeha!Podobne vzorce opažam, tudi ko se ljudje odločajo, da bodo začeli telovadbo. Začetek je, kot da bi gledal mladoporočence na poročni dan: motivacija na vrhuncu, z mislijo in namenom, da bodo vztrajali v dobrem in slabem. Ko podpišejo pristopno izjavo in se vpišejo v klub srečnih ljudi, so zadovoljni in ponosni, da so končno sprejeli inteligentno odločitev in bodo posledično živeli srečno do konca svojih dni. Potem pa se zgodi življenje in pridejo izzivi. Pot do zdravega in zmogljivega telesa in s tem povezana neizbežna 'poroka' z neko obliko telovadbe je namreč velikokrat polna izzivov, saj ni vse tako preprosto in instantno, kot je mogoče videti na instagramu.Pri svojem delu vedno znova opažam, da imajo moje najuspešnejše stranke tri ključne kvalitete, ki so potrebne za uspeh. ODLOČNOST v spoznanju, da je prišel čas za spremembe in da tako, kot je bilo do sedaj, ne bo šlo več naprej. IZNAJDLJIVOST, da se znajdejo tudi v primerih, ko na plan pridejo izgovori, zakaj se nečesa ne da. Najpogostejši izgovori, ki jih slišim, so: nimam časa, nimam motivacije, nimam denarja, urnik mi ne ustreza, sem prestar/-a, nikoli prej nisem telovadil/-a, zame je prepozno itd. Takoj ko začnete verjeti tem izgovorom, boste obsojeni na neuspeh. Zadnja kvaliteta, ki jim olajša pot do uspeha, pa je UČLJIVOST. Velikokrat opažam, da se ljudje zelo težko poslovijo od vzorcev in navad, za katere so prepričani, da jim koristijo, a jim v resnici lahko tudi škodujejo.Poglejmo primer stranke, ki je izvajala vaje za hrbet, ki jih je dobila od nekega drugega strokovnjaka. Žal te vaje zanjo niso bile ustrezne in so ji občutljivost za bolečino še poslabševale. A ker je za te vaje plačala veliko denarja in ji jih je predpisal strokovnjak, ni bila pripravljena prenehati z njimi. Učljivost pomeni, da smo pripravljeni pogledati na situacijo tudi z drugega zornega kota in se poglobimo v to, zakaj nekatere vaje nekomu koristijo, nekomu drugemu pa ne. Če nekaj, kar nam ne da nobenega rezultata, vedno znova ponavljamo, ne moremo pričakovati uspeha. Vsako delo mora vključevati meritve rezultatov, in če smo z rezultatom nezadovoljni, se je treba iz tega neuspeha učiti in spremeniti sistem dela ter ponovno meriti rezultate.Sprejemanje inteligentnih odločitev za vaše zdravje in spreminjanje življenjskih navad ne zahteva visoke izobrazbe in inteligence. Posamezni koraki so zelo lahki, prav vsak jih lahko naredi, če je pripravljen na spremembe. Najtežji del pa je vztrajati tudi takrat, ko se vam zgodi življenje in na plan pridejo izgovori, ki vas vabijo v pasivnost in iskanje udobja. Kar pa že iz narave vemo, da je recept za pogubo, saj lahko le malokaj na dolgi rok uspeva v kratkovidnem udobju brez skrbi za osnovne življenjske potrebe. Če ne verjamete, postavite rože v lončkih za eno leto ven in poglejte, kaj bo ostalo od njih. Če se udobno pustite marinirati v lastnih izgovorih, boste sčasoma postali vedno bolj občutljivi za zunanje dejavnike, čemur bodo nato na žalost verjetno sledili tudi zdravstveni problemi. Zato se namesto tega raje osredotočite na zastavljene cilje in ostanite vztrajni!