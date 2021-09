Jana Šušteršič vztraja: Nisem noseča!

Čeprav se je zdi neumno, se vendarle mora oglasiti zaradi natolcevanj na svoj račun. Zmagovalka Talentov Jana Šušteršič se je namreč znašla v zelo neprijetnem položaju, v katerega so jo zvlekli ljudje brez občutka za intimnost, zato jim je namenila nekaj besed.



»Nisem noseča! Kako vas ni sram, da ste tako radovedni in nevzgojeni, ko brez slehernega občutka komentirate, špekulirate in problematizirate višek mojih kilogramov?! S poudarkom na mojih! Kje ste bili vsi vi, ki vas tako skrbi moj videz, da bi se spraševali, zakaj sem bila zadnjih nekaj let videti kot okostnjak?! Zakaj me takrat niste vprašali, ali sem dobro?! Ker tudi nisem bila, saj so me razjedali stres, tesnoba in depresija. Končala sem na dobrih 40 kilogramih, pa nisem mogla več prenašati niti svojih kosti, kaj šele svojo esenco, sanje in dušo. Končno sem srečna in aktivna, zato vas prosim, da se brigate zase in me pustite pri miru takšno sladko in malce bolj polno,« je brez zadržkov in iskreno nagovorila ljudi, ki prepogosto vtikajo svoje nosove v stvari, ki se jih ne tičejo.



