Iznajdljivi Gašper Rifelj: Z mislimi že na morju

Če ne gre drugače, se lahko na oddih podate tudi z močjo misli. Tovrstne tehnike se poslužuje Gašper Rifelj, pevec, ki je pred kratkim posnel slikoviti spot v duetu z Jano Šušteršič za pesem Moje dobro in slabo. Očitno je ugotovil, da ima vsaka stvar obe plati, ampak kmalu bo okusil poletne sladkosti, saj se v prihajajočih tednih njegova mlada družinica podaja na prve skupne počitnice. To bo zanje prav poseben dogodek in mladi očka se obiska sosednje Hrvaške obale že neizmerno veseli. Za njim je namreč pestro leto in sprememba okolja mu bo odlično dela. Do takrat pa se bo tolažil s spomini na pretekle dopuste in odšteval dneve, ko bo svojo Majo in Brina popeljal nepozabni dogodivščini naproti.