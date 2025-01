Intervju s Tino Ananda: odnosi so ples hormonov, genetike, značaja in temperamenta (Suzy)

Tina Ananda ima sposobnost veččutnega zaznavanja in branja informacij iz biopolja, študirala je psihoterapevtske pristope in coaching, na svoji dvoletni Akademiji zavestnih odnosov ljudem kaže pot iz nezdravih odnosov ter jim pomaga odpravljati družinske vzorce.

Pravi, da redki starši na zdrav način podpirajo otroka v življenju. Pogosto se odrasel otrok čustveno ne loči od njih, nima avtonomije, tako se razvije dinamika maminih sinkov. Mame, ki hčerke nenehno kritizirajo, projicirajo navzven kritičnost do sebe, ki je posledica čustvene zavrnitve v otroštvu.

Zakaj veliko odraslih žensk njihove mame nenehno kritizirajo?

Glavna je težnja po superiornosti in pozornosti – ona je na prvem mestu, želi biti slišana, mora povedati, njeno mnenje šteje. V resnici je to narcisoidnost – 'jaz sem prva, moje potrebe so pomembne, tvoje ne'.

Hkrati gre za potrebo po nadzoru – kritiziranju, kontrolirajočem obnašanju – za premoč. 'Jaz več vem kot ti, sem bolj pametna, imam več izkušenj.' S tem da je kritičnost do odraslih otrok oz. kontrolirajoče obnašanje preživetveni podzavestni mehanizem, program, ki se izvaja in ga je težko ustaviti.

Se je začel v maminem otroštvu?

Gotovo že tedaj, ker je bila mama tudi sama deležna kritiziranja staršev oz. skrbnikov oz. je bilo ogromno čustvene zavrnitve, ignoriranja ali tepeža, zato je morala v sebi razviti notranjega kritika, ki je modeliral njeno obnašanje, da je preživela, se izognila dodatni zavrnitvi ali kaznim. S samokritiko odrivamo dele sebe stran, ko kritiziramo druge, odrivamo ljudi. Gre za paradoks.

S kritiko se želimo izogniti zavrnitvi, a jo hkrati ustvarjamo, ker ljudje zaradi nje bežijo od nas. Notranji kritik je po dr. Richardu Schwartzu eden naših notranjih zaščitnikov. Ti nas želijo zaščititi, a ko pogledamo, kaj delajo, ugotovimo, da vedno ustvarjajo prav to, pred čemer nas želijo rešiti.

Torej gre za kritiko do sebe …

Tako je. S tem da je tu še narcistični mehurček, saj se nekateri zavedajo, da so zelo kritični do sebe in posledično drugih, drugi pa ne in mislijo, da ni z njimi nič narobe, vsi ostali so problem, zato jih kritizirajo.

Sovraštvo do sebe je projicirano navzven, ker se ga lahko na ta način obranimo. Pod tem se skriva občutek, da se ne počutiš varnega z ljudmi.

