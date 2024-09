Ines Erbus: Po 10 letih stopam iz cone udobja (Suzy)

Ko je leta 2014 stopila na samostojno pot, se ji ni niti sanjalo, da bo polnila dvorane po vsej Sloveniji in postala ena najbolj prepoznavnih glasbenic pri nas. Ines pove, da jo je do tega vodila pot v skupini Foxy Teens, v kateri je odrasla v samozavestno glasbenico. »Deseta obletnica se mi je zdela odlična priložnost povezati vse delčke mozaika, zaradi katerih sem danes takšna, kakršna sem. V skupini sem se naučila ogromno stvari, ki mi še danes pridejo prav. Za to sem neskončno hvaležna.« V teh dneh je Sloveniji predstavila skladbo Ranjeno srce, ki so jo leta 2001 zapele Tanja Žagar, Mirna...