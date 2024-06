Ikari zdravijo in opogumljajo (Suzy)

Bil je poseben večer, odet v milino beline in zdravilnih pesmi. Čutni vokal Gaie Asta, šamanski bobni Alana Aste, čudoviti zvoki, ki sta jih iz raznoterih piščali zvabila šaman Luka Lešnik in glasbenik Aleksander Kozmič so obiskovalce ob pitju obrednega kakava popeljali globoko vase, nekatere celo spodbudili k plesu.

Aleksander Kozmič je vsestranski glasbenik.

Mirnejši in uspešnejši

»Zdravilne pesmi omogočajo globoko meditacijo, popolno umiritev in pogled v prihodnost. Ko si povezan s sabo, s svojim telesom, si bolj umirjen in posledično uspešnejši ter bolj zdrav,« je prepričana astrologinja Gaia, ki je pred več kot desetletjem v svojem glasu odkrila danosti zdravilnega petja, ga ob spodbudi moža Alana razvijala in na duhovnih popotovanjih prejemala močne zdravilne pesmi.

Luka Lešnik je šaman, ki z zvokom piščali dobesedno božal srca in duše obiskovalcev.

»Ko si globoko premaknjen v drugem svetu, lahko ikaro pridobiš, ne da pa se ga naučiti,« nam razloži Gaia, ki je tokrat predstavila dva nova ikara, Kondorjev ikaro pa prvič zapela v slovenščini. »Večinoma so besedila ikarov v jeziku shipibo. Gre za pesem o kolibriju, ki predstavlja radost, zdravje, dobro misel in ljubezen, ki se prenaša z znanjem kolibrija iz generacije v generacijo. Zadnja leta delam na tem, da bi ikare poslovenila in vesela sem rezultata,« je ponosna.

Šamanski glasbeniki Aleksander Kozmič, Alan in Gaia Asta ter Luka Lešnik so z zvoki pravih šamanskih pesmi iz Amazonije in Gainih avtorskih zdravilnih pesmi ustvarili čaroben večer. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Verjame v lepšo prihodnost

Njen učitelj biva v amazonskem pragozdu in pripada kulturni skupini Shipibo Indijancev ter jo navdihuje s sporočilom, da je pomembno predati svoj najlepši del svetu in mladim. Tako je svoje petje začutila kot poslanstvo.

Ikare lahko poje le šaman. Gaia Asta je ustvarila že 15 zdravilnih pesmi, na šamanskem večeru je predstavila dve novi. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

»Redno pojem zdravilne pesmi in z njimi pomagam ljudem z željo širjenja pozitivne energije, optimizma in zdravljenja. Tako kot mnogi tudi sama verjamem v boljšo in bolj humano prihodnost, da moramo ljudje znati ponovno vzpostaviti zdrave odnose in s svojim načinom življenja prenehati uničevati planet. Svet danes potrebuje spremembe, ki jih lahko ustvari edino vsak sam pri sebi. Vsi nosimo v svoji genetiki, obilje negativnih izkušenj, tragedij in žalosti, zdravilni ikari pa nas spodbujajo, da obudimo sočutje in izstopimo iz prepričanj, ki so nam jih nehote predali predniki,« nas nagovarja.

Odprimo se pozitivnim čustvom

Zdravljenje se začne v nas, poudari, pri naših čustvih in mislih, raste skozi oblikovanje zdravih in lepih odnosov. Tudi sprememba načina življenja, ki lahko ustavi uničevanje planeta, izhaja iz naše zavesti in pravilnih korakov, za katere se odločimo, je prepričana.

»Prav tako se lahko odločimo, da ne bomo več sledili negativnim čustvom, kot so jeza, žalost, sovraštvo, ljubosumje, nevoščljivost, zato se lahko odpremo pozitivnim in širimo podporo ter sijemo ljubeznivo sočutje. Ko prebudimo srce, prebudimo zavest. Pri tem nas opogumljajo ikari,« zaključi ustvarjalka, ki nam je doslej predala že 15 zdravilnih pesmi.