Gola Severina: To je brezpogojna ljubezen

»Najlepši občutek je, ko se zaveš, da v tebi raste življenje. Zato je nosečniška golota najbolj pristna in se je nobena ženska ne bi smela sramovati. Takšne nas je rodila mama, in če imamo ta privilegij, lahko rojstvo otroka izkusimo tudi same,« je na svoj osebni praznik povedala Severina. Pred dobrimi enajstimi leti je doživela čudež narave, kot je poimenovala trenutek, ko je na svet prijokal sin Aleksandar.

Od tistega trenutka dalje je njen največji zaveznik in smisel, zaradi katerega se zjutraj z veseljem prebuja. Tokrat je bilo veselje še večje, saj je bil prav edinec tisti, ki ji je prvi čestital in jo poljubil za rojstni dan. »Moje srce je polno. Ta krasni fant je devet mesecev rasel pod njim in zdaj me zasipava z ljubeznijo. On me je naučil, kaj pomeni brezpogojna ljubezen,« nam je zaupala ganjena pevka.