Gojc je zadovoljni upokojenec (SUZY)

Za vsestranskega Gojmirja Lešnjaka - Gojca se zdi, da je že celo večnost na glasbenih in gledaliških odrih. Nanizal je res ogromno projektov v gledališču, na filmu in televiziji, za katere je dobil kopico nagrad – od Borštnikove za mladega igralca, Ježkove, nagrade vesna, za žlahtnega komedijanta in številne druge.

Svojo ustvarjalno pot je deloma preživel s statusom zaposlenega, večino kot svobodnjak. Žal so zadnja leta za svobodnjake vse prej kot spodbudna in tudi najbolj ugledna umetniška imena se soočajo s tem, da jim je zahtevno vsak mesec odšteti zajeten del svojih že tako bornih honorarjev in plačevati prispevke. Zato je Gojc nestrpno čakal letošnji februar, ko je končno izpolnil pogoje za upokojitev. Seveda to ne pomeni, da bo brez dela posedal v svoji ljubki hiški na Krasu, temveč si bo le oddahnil od vsakomesečne tlake plačevanja prispevkov.