Glamurozna Ana Praznik (FOTO)

Navajeni smo, da je Ana Praznik tista, ki s pomočjo svoje oddaje spreminja domove in s tem življenja drugih. Tokrat pa je ona postala srečnica, ki se je s pomočjo Tiborja Goloba, Doroteje Premužič, Kristijana Škamliča in Jerneje P. Zhembrovskyy prelevila v skoraj neprepoznavno fatalko.

Ob tej izkušnji nam je zaupala: »Še pred kratkim nisem imela pojma, kakšna bi bila kot dolgolaska. Me je pa fotograf Tibor že nekaj časa žical, da bi mi dal povsem drugačno podobo, in sem se mu prepustila. Glede na boleč vrat sem imela na glavi kakšnih pet kilogramov las, kar je ustvarilo zelo poseben občutek, še zlasti ko so mi valoviti prameni božali hrbet. Prvič v življenju! Čisto vsak iz kreativne ekipe se je maksimalno potrudil za končni izdelek in zelo sem jim hvaležna,« je bila čustvena po tem ustvarjalnem projektu.

Ana kot Bondovo dekle

Še najsrečnejši pa je bil Tibor, saj se mu je končno uresničila želja, da ovekoveči pevko, ki mu je zaznamovala otroštvo. Bil je namreč goreči oboževalec skupine Bepop, še posebno Ane.