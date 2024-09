Drugega septembra, ko je praznoval 34. rojstni dan, si je podaril posebno darilo. Luč sveta je namreč ugledala njegova skladba Obstaja nekaj več, ki je naslovna pesem z njegovega prvega albuma, ob tej priložnosti pa je napovedal drugi album, ki bo izšel prihodnje leto. Ravno tako na njegov osebni praznik. Dolenjec, ki z družino živi v Ljubljani, nam je med drugim zaupal, da je letošnje leto polno navdihov in družinske dinamike. Čeprav je drugi album napovedal za prihodnje leto, to ne pomeni, da do takrat oboževalcev ne bo razveseljeval z novimi skladbami. »Razkril bom vsaj tri in sebi ter o...