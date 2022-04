Florjana in Blaž skupaj na odru in doma (FOTO)

Blaž in Florjana sta torej še eden od glasbenih parov pri nas, ki sta skupaj tako na odru kot doma. Poznata se že iz otroških let, saj sta hodila na isto osnovno šolo v Črnem Vrhu nad Idrijo. Že takrat je Blaž igral v različnih sestavih, nekega dne pa je vprašal Florjano, ali bi zapela s tremi domačimi fanti. In ker ji je bila narodno-zabavno glasba pri srcu in je rada pela, ni dolgo oklevala. Tako se je začela tudi njena glasbena kariera, ki traja že 30 let.

Začela se je v Ansamblu Javornik, v katerem sta bila kar nekaj let. »Pozneje se je Blažu ponudila priložnost, da se pridruži priznanemu Ansamblu Vrtnica. Z njimi je nastopal kar sedem let, sama pa sem ostala pri Javorniku. Zadnji dve leti delovanja Ansambla Vrtnica pa sem se jim pridružila še jaz,« nam začetke oriše Florjana. Od odrov se je začasno poslovila le, ko se jima je rodila hčerkica Tjaša. Leta 2002, torej pred natanko 20 leti, pa se je Blaž odločil in ustanovil svoj Ansambel Javor, kar je bila njegova dolgoletna želja, in od takrat sta skupaj tako na odrih kot doma.

Trio v narodni noši iz enega gnezda – Florjana, Blaž in njuna hči Tjaša

Res pa se z glasbo ukvarjata zgolj ljubiteljsko. Blaž je sicer zaposlen v podjetju Kolektor, Florjana pa v Domu starejših Bor v Črnem Vrhu. Blaž ob tem še vedno sodeluje z Idrijskimi rogisti, pred leti je bil še član Pihalnega orkestra Rudarjev Idrija, Florjana pa Mešanega pevskega zbora dr. Frančišek Lampe v Črnem Vrhu. »Črni Vrh je na splošno poznan po številnih zborih, ki delujejo na naši planoti, pevska tradicija je pri nas zelo bogata, tako da sem že od mladih nog pela v otroškem, mladinskem in zdaj že več kot 30 let v mešanem pevskem zboru,« pravi Florjana.

Glasba je postala njihov način življenja, usklajevanje z družino in službo pa je terjalo dobro organizacijo, predvsem pa veliko pomoči in razumevanja bližnjih.

»Brez staršev, ki so nama v vseh teh letih vedno pomagali pri varstvu hčerke in kuhanju kosila ob nedeljah, ko sva se zbujala šele okoli poldneva in nato sedla k polni mizi, seveda ne bi šlo. Temu tempu pa je bilo treba prilagajati še vsa družinska praznovanja in še kaj. A ko smo doma, kar je bilo zaradi znanih razlogov v zadnjem obdobju pogosto, rada kaj dobrega skuham, spečem kruh ali kakšno dobro pecivo, tudi torte za kakšno praznovanje.

Čeprav Blaž v kuhinji ni ravno pogosto, ga moram pohvaliti, da občasno speče kruh, ki mu odlično uspe. Sicer pa imamo še njivo, na kateri skupaj s starši pridelamo domačo zelenjavo, gozd pa nam služi za drva,« še razkriva Florjana.

Hčerka Tjaša, študentka tretjega letnika Veterinarske fakultete v Ljubljani, ima dva konja, za katera med tednom, ko je ni, skrbi predvsem Blaž, poleti je veliko dela še s košnjo. »Veselje pa nam prinaša maltežanka, ki je še posebno navezana na Tjašo, ki je že v osnovni šoli obiskovala in zaključila nižjo glasbeno šolo iz violine in pela v več zborih. Še vedno pa poje v mešanem cerkvenem pevskem zboru.

Florjana in Blaž Žgavec se poznata že iz osnovnošolskih let.

Večkrat se pridruži na odru našemu ansamblu, najbolj pa jo navdušuje petje v priložnostnem kvintetu Jerneja Štremflja, sicer našega kitarista, saj ji je kvintetovska, predvsem Avsenikova, glasba še posebno pri srcu,« so na hčerko ponosni starši. In ob 20. obletnici ansambla Javor bodo nekaj koncertov priredili skupaj z Jernejevim kvintetom. Že danes, v petek, 22. aprila, bodo z Ansamblom Braneta Klavžarja in prijatelji igrali v Spodnji Idriji, 23. aprila s Sekstetom Odoica v Podlipi, 6. maja z Ansamblom Jureta Zajca in baritonistom Simonom Erženom na Lancovem in 8. maja z Ansamblom Jurčki v Horjulu.