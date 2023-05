Eleganca na francoski rivieri (FOTO)

Filmski festival v Cannesu je vsako leto nekaj posebnega. Na francoski obali je spomladi dovolj toplo, da si lahko nadenete že poletna oblačila, kar izkoristijo tudi slavni, ki obiščejo ta elitni festival. Večinoma so to obiskovalci iz filmskega sveta, a se med njimi najdejo tudi manekenke in druge lepotice, ki s filmi nimajo dosti skupnega, a si obiskovalci in gledalci na njih lahko spočijejo oči.

Praktično posebna Vedno posebna Cate Blanchett je tokrat stavila na praktično obleko hiše Louis Vuitton, ki je imela celo žepke za nujne potrebščine.

Najlepši par Alicia Vikander in Michael Fassbender sta par že devet let, a se žarometom izogibata, zato ju je bilo lepo videti na premieri njenega filma Firebrand, za katero je izbrala obleko hiše Louis Vuitton.

Leonardova Venera Mlada mamica Gigi Hadid se je v obleki oblikovalca Zaca Posena na festivalu pojavila, ko je Leonardo DiCaprio ravno predstavljal svoj film. Seveda se ni udeležila njegove premiere, saj ponovno zaneteni ogenj pridno skrivata, a govorice pravijo, da je med njima res vroče.

Polnočna vila Še ena Diorjeva lepotica je bila Natalie Portman, ki je izbrala modro obleko v slogu ombre, ki je spreminjala intenzivnost. Ker je plapolala v vetru, je bila videti kot vilinsko bitje.

Dama v vijoličnem Mehiška igralka Salma Hayek je navdušila v obleki Alexandra McQueena, ki jo ima v lasti njen mož, milijarder François-Henri Pinault, ki je nekajkrat celo pomagal naravnati obleko.