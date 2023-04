Ela Djurić zaplesala pred svojimi

Plesalo se je in pelo. Igralska družina Ribič Đurić je smuknila v večerne toalete in pospremila Elo k zadnjim srednješolskim korakom. Gimnazijka je z visokoraslim Nikolo blestela na maturantskem plesu in v dvorani je bilo čutiti posebno vzdušje.

Sestra Zala in mama Tanja sta obujali spomine na svoje srednješolske dni.

Za mamo Tanjo je bilo vse skupaj zelo čustveno, saj se zaveda, da se za hčerko končuje zelo pomembno življenjsko obdobje. Skupaj s sošolci je nazdravila novim dogodivščinam, ki jih bodo odslej spoznavali vsak na svoji fakulteti. Seveda jo je pri tem pomembnem dogodku podprla tudi sestra Zala ter podoživela svojo četvorko in ostale srednješolske plese, kar je obudilo najlepše najstniške spomine.

Nepozabno vzdušje se je skozi večer le še stopnjevalo, navdihujoča pa je bila količina elegance na prizorišču. Med najlepšimi in najbolj izstopajočimi pari sta bila prav Ela in njen postavni soplesalec.