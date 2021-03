Da se lahko veseli enega najlepših dogodkov v življenju, je Natalija izvedla približno leto pred poroko. »Ko sem nekega dne prišla v kopalnico, me je tam pričakalo presenečenje: šampanjec z dvema kozarcema, šopek in škatlica s prstanom, čez nekaj trenutkov pa je prišel Dejan in me vprašal, ali bi se poročila,« se spominja. Presrečna mladoporočenca sta se po poroki odpravila v Dubrovnik. Večno zvestobo je svojemu Dejanu Bojiču obljubila 30. avgusta 2008 pred gostiščem Pec v Selnici ob Dravi. Brhka zvezda domačih glasbenih odrov je na poroki nosila obleko Nataše Bračun. Čisto po svo...