Duša izbere okoliščine in čas inkarnacije (Suzy)

Pogosto se srečujem z ljudmi v okviru spletnega programa in regresoterapije ter opažam, da imajo mnogi preveč pestro, burno življenje, vendar jih pomirim, da so si sami to izbrali za cilj, da vse razrešijo, se na­učijo in ob tem lahko napredujejo – vse v enem življenju. Nekatere duše so si res zadale preveč nalog, vendar so s pomočjo globokega uvida pri branju iz akaških zapisov te življenjske lekcije lažje in ljudje hitreje dojamejo ter usvojijo znanje. Po karmični diagnostiki si duša izbere okoliščine in čas inkarnacije z namenom, da bi se naučila določenih lekcij in poravnala karmični dolg...