Dokazuje, da se da odlično zabavati ob soku (Suzy)

Najstarejša članica priljubljene skupine Bepop Tinkara Fortuna je predana žena, mati treh hčera, podjetnica, pisateljica in glasbenica, ki ima ves čas polne roke dela. Čeprav je zelo zaposlena, je izjemno organizirana in kljub obilici obveznosti kar prekipeva od energije, saj pravi, da se je v zadnjih letih naučila tudi ustaviti, umiriti in zadihati.

Tinkara z veliko energije pluje skozi pestre dneve, ki jih zahtevata velika družina in podjetniška pot. FOTO: Marko Pigac

Pred štirimi leti si je pevka kot novoletni izziv zastavila cilj, da 90 dni ne bo pila alkohola, že po nekaj dneh pa ugotovila, da je bila njena notranja energija od nekdaj njeno glavno vodilo za dobro voljo in radost in da ob vsej energiji, ki je premore, ne potrebuje kapljice rujnega, ki bi jo dvignila.

»Takrat sem se odločila, da bom nazdravljala le še z brezalkoholnimi pijačami. S tem sem tudi lep zgled hčerkam in dokaz, da se da odlično zabavati tudi ob soku,« se namuzne Tinkara, ki je ponosna na to, da že štiri leta ni pila alkohola. Z vstopom v leto 2024 si je zastavila nove izzive, a o njih še skrivnostno molči in pravi, da bo o tej temi spregovorila po koncu novega 90-dnevnega izziva.