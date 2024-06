Ste kdaj opazili, da poznamo štiri faze dela na sebi? Prva je, ko praviš, da se tebi dogajajo stvari in kaj ti počnejo drugi. Seveda sem se pred leti v to fazo zapletala tudi sama, kljub temu da sem že kar nekaj let delala na sebi in sem verjela, da ko bo prišel pravi, bo vse drugače – ker bo on drugačen in jaz posledično ne bom reagirala in bom drugačna. Z leti sem ugotovila, da to ni res. Jaz sem privlačila takšne partnerje, ker so mi s svojimi ogledali kazali, da sem še usmerjena na okolico. Ne posredujem več, ne vmešavam se več, ne nadzorujem, nisem v pričakovanjih in pomembnosti ... Le z...