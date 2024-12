Dobra vila Maja: Mame privlačijo fantke in ženske moške (Suzy)

Velikokrat dobim vprašanje, zakaj nenehno privlačite partnerje, ki so neodgovorni, se ne predajo ali so neresni. Odgovor je seveda v vaši energiji. Nekje globoko imate zapisano nadpomenko: ne želim se vezati, kajti to boli. In ker podzavestno oddajate takšno energijo, seveda privlačite takšne partnerje. V resnici si resne zveze ne želite. Zato se čim prej poglobite v to, kakšno je vaše globoko mnenje o moških. Seveda sem s tem v vas sprožila velik upor. Kako vem? Ker sem pred 20 leti tudi sama strastno zagovarjala, da si želim resne zveze in predaje. Vendar sem si neki točki morala priznati, ...