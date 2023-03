Dobra vila Maja: Kdo si želim postati?

Velikokrat ljudje začnejo delati na sebi zato, ker bi radi nekaj spremenili. Večinoma njihova kreacija vključuje spremembo zunanjih okoliščin. Želijo si določenega položaja, partnerja, denar. Se pravi, da se zelo ukvarjajo s tem, kaj si želijo. Seveda sem zagovornica tega, da vedno veste, kaj si želite. Vendar bi vas rada danes peljala globlje in korak naprej. Lahko se navzven še tako 'popravite', vendar vam ta sprememba ne bo prinesla zadovoljstva. Ker se ta sprememba dogaja znotraj. Tam pa ni lepotnih popravkov, diet in shujševalnih kur. Tam je delo in soočanje s samim seboj. Morda v navd...