Dobra vila Maja: Kako postati srečen? (Suzy)

Na naših druženjih smo se že naučili, da vam nič in nihče, nobene zunanje okoliščine ne morejo dati sreče. Zato se naučite biti radostni brez razloga. Lahko bi rekli bodite zaljubljeni v življenje. Če imate težave s tem, kaj je radost – opazujte otroke. Oni še znajo biti radostni brez razloga. Naučite se uživati trenutke življenja.

Zakaj mislite, da ne morete biti srečni? Ker ne občutite sebe. Preveč ste ujeti v to, kaj drugi menijo o vas, ne, kaj vi občutite o sebi. Ko se boste znebili vseh vzorcev, prepričanj in iluzij, boste začutili resnične sebe. Takrat boste začutili svojo povezanost z dušo in razumeli boste, kaj je biti zaljubljen v življenje.

V 32 letih dela na sebi sem poglobila več ravni ljubezni. In dragi moji, ljubezen do partnerja ni ljubezen, ki jo opisujem. Tudi globoka brezpogojna ljubezen ni tako močna kot ljubezen do življenja. Ta ljubezen je povezanost s stvarstvom in našo dušo, ki je del vsega.

Za svojo srečo se morate spoznati

Spomnite se, da se vam ni treba spremeniti in se niti ne trudite za to. Vi ste dobro – nič ni narobe z vami. Nekdo vas je prepričal, da niste dovolj dobri, da se nimate zdravo radi in ne verjamete vase. Za svojo srečo se morate samo spoznati – kdo ste v resnici kot duša. Vendar verjemite mi, ko boste razumeli, kaj pomeni poznati sebe, se boste poglobili v dolgoletno delo. Leta ste spoznavali svoje misli in čustva, prišel je čas občutkov.

Samo razumite sebe, svoje delovanje, vzorce in prepričanja, svoje misli – in ko boste razumeli, se boste obrnili v občutke. Tako se boste spomnili, kdo ste v resnici. Samo odvrzite in slecite oblačila matrice. Vaše misli in čustva so samo pot do vaših občutkov. Nič se ne učite, samo spominjate se.

Zakaj ste si izbrali, kar ste si izbrali, kdo ste in kdo želite postati. Spoznajte se. Občutite sami sebe. Saj veste, sebe boste našli le v tišini. Kaj to pomeni? Da 'ugasnete' misli in čustva. Prisluhnite svojim občutkom. Opazujte, vidite, poslušajte, slišite – občutek. Bistvo ni v senzacionalnem znanju in informacijah duhovnosti – bistvo je v občutenju sebe. Do občutka pa prideš lahko le v tišini – ko izklopiš misli in čustva. Zaključila bom to kolumno z vprašanjem: Kdo ste?