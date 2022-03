Dobra vila Maja: Ali je negativnost izbira?

Seveda se vam je ob prebranem naslovu zapodilo po glavi, da negativnega pa že ne izbirate. Negativno vas preprosto preplavi in je tam. Kaj pa, če vas spomnim na to, da imate vi nadzor nad svojim miselnim in čustvenim centrom in je vse preprosto odvisno od vas? Negativna misel preprosto pride, vi pa s svojo svobodno voljo in izbiro odločite, ali bo del vašega življenja ali boste preprosto spremenili fokus in začeli razmišljati pozitivno. Vsakič ko se zalotite, da imate negativno misel, si povejte pet pozitivnih stvari o tej stvari in obrnite misli. V resnici gre samo za navado razmišljanj...