Posnetek maturanta, oblečenega v babico, navdušil Balkan (VIDEO)

Matej Šušljik je s svojim maturantskim oblačilom vzbudil ogromno pozornosti tako v Bijeljini v Bosni in Hercegovini kot na celotnem Balkanu. Zdi se, da vsi na družbenih omrežjih delijo posnetek maturanta, ki se je preoblekel v babico in navdušil občinstvo.

Mlad, karizmatičen fant je razkril, kako je prišel na to predvsem inovativno idejo, a tudi, da so mu prav zaradi stajlinga prepovedali sodelovanje na modni reviji. Maturantstvo Kmetijske in zdravstvene šole v Bijeljini je letos doživelo pravi razcvet, zahvaljujoč mlademu Mateju, ki je s prijatelji nasmejal z ustvarjalno potezo. Le malokdo pa ve, da je ta fant lani, po končani triletni šoli že enkrat bil na maturi in to z babico Anđelko.

»Lani, ko sem maturiral na triletni gimnaziji, je bila moja spremljevalka babica Anđelka. To je moja babica, ki živi z nami v domači hiši, s katero sem odraščal in na katero sem navezan,« je začel Matej.

Kot je razkril, se je letos s prijatelji domislil, da bi jim bil babica na maturi.

»Letos smo s prijatelji prišli na idejo, da bi bila jaz njihova babica na maturi. Za idejo sem povedala svoji babici, podprla me je, mi podarila oblačila in se seveda udeležila mature,« je povedal maturant.

Eden najlepših trenutkov na posnetku, ki je navdušil Balkan, je bil Matejev nagovor prijateljem, in kot ugotavlja, se je vse zgodilo spontano.

Govora ni načrtoval

»Samega govora nisem načrtoval, ampak je nastal spontano, ko me je nagovorila novinarka, in enostavno sem odreagiral tako, kot bi se vsaka babica obnašala do svojih vnukov,« pravi Matej.

Maturantska zabava je bila odlična, a nekaj, česar ni pričakoval, je malo pokvarilo celoten dogodek.

»Na maturi smo se imeli super, žal mi je le, da so mi preprečili udeležbo na modni reviji, natančneje direktor in pomočnica režije, ki se jima je zdela neresna za ta dogodek,« je dodal fant.

Matej bo zagotovo ostal v spominu, po srednji šoli se počasi že pripravlja na nove zmage. Povedal je, da že ima načrte za prihodnost. »Za prihodnost pa načrte seveda imam, bomo pa videli, kaj in kako,« je zaključil, poroča telegraf.rs.

