V primeru Danke Ilić zaslišali novi priči: to so vprašanja, ki so jih zastavili

V prostorih višjega tožilstva v Zaječarju se je v ponedeljek začelo zaslišanje novih potencialnih prič v primeru izginotja in smrti male deklice Danke Ilić iz Bora, poroča srbski Blic. Deklica je izginila pred dvema mesecema, policija pa prijela dva komunalna delavca – Dejana Dragijevića in Srđana Jankovića, ki sta osumljena, da sta z vozilom trčila v deklico, njeno truplo pa nato odvrgla na odlagališču.

Eden izmed novih očividce je Goran Pavić, nekdanji direktor JKP Vodovod, ki je po prijetju dvojice dal odpoved. Poleg njega bodo zaslišali še prijatelja osumljenega Jankovića, od katerega naj bi si osumljeni v preteklosti večkrat izposodil vozilo.

Nekdanji direktor je osumljenima dal izjavo in potni nalog za dan, ko je deklica izginila. »Vprašali so ga, kdaj sta odšla, kdaj sta se vrnila, s kom sta se srečala in o čem je govoril z njima. Podal je izjavo o njunem vedenju pred prijetjem, kdaj sta uporabila službeno vozilo in ali sta morda uporabljala katero drugo vozilo.

Jankovićevega prijatelja so vprašali, ali si je od njega izposodil vozilo tudi v obdobju pred prijetjem, saj skušajo ugotoviti, katero vozilo sta uporabila za premestitev trupla. Tožilci bodo primerjali izjave osumljencev z izjavami prič. Upajo, da bodo na takšen način prišli do napredka v preiskavi in odkritja lokacije Dankinega trupla.

V vmesnem obdobju sta osumljenca še opravila psihiatrični pregled na psihiatrični bolnišnici v Beogradu, kjer so ugotovili, da sta prištevna.