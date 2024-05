Neparlamentarci: vsi za Palestino, Tomičeva se boji, da bodo morali slovenski sinovi v Ukrajino

Na TV Slovenija je potekalo soočenje pred evropskimi volitvami kjer so nosilci list neparlamentarnih strank pojasnili, ali bo priznanje Palestine prispevalo k umiritvi razmer na bližnjem vzhodu. Kaj pa vojna v Ukrajini? Je dobava orožja tej državi korak v pravo smer in ali potrebuje Evropa svojo, evropsko vojsko?

V studiu so bili Vladimir Prebilič (Vesna – zelena stranka), Uroš Lipušček (skupna lista Desus in Dobra država), Zoran Stevanović (Resnica) in Violeta Tomić (Nič od tega).

Vsi za priznanje Palestine

Violeta Tomić je glede priznanje Palestine dejala, da Slovenija že zamuja vlak priznanja. Tako meni, da je to nujen korak, saj se v Gazi dogaja genocid, ki ga »mirno gledamo«, zato je na preizkušnji naša človečnost.

Vladimir Prebilič se je strinjal, da Slovenija že zamuja s priznanjem in da je ponosen na študente FDV-ja, ki so zmogli pogum in poslali jasen signal, da je to kar se dogaja, nedopustno in lahko poimenujemo le genocid.

Soočenje na nacionalki. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Zoran Stevanović pa je menil, da potrebujemo zaupanje obeh strani, Izraela in Palestine, čeprav meni, da se v Gazi dogaja genocid. Priznanje s strani Slovenije po njegovem mnenju ne bo ničesar spremenilo, saj je Palestino priznalo že več kot 130 držav, a se ni spremenilo nič.

Uroš Lipušček se je tudi strinjal, da bi morala Slovenija Palestino priznati »že jutri«, saj je tudi to korak k izolaciji Izraela, ki ga sicer podpirajo ZDA, ki pa so po Lipuščkovih besedah »pod vplivom judovskega lobija«.

Razmere v Ukrajini: proti dobavam orožja

»Absolutno je treba takoj prekiniti vse dobave orožja. Ko so se vse vladne stranke zavzemale za vojno, za nadaljevanje vojne, smo mi pozivali k miru, bili smo prvi. Kritizirali so nas, govorili, da smo putinovci in ne vem kaj, treba je takoj ustaviti vojno,« pravi Lipušček in dodal, da se Ukrajina ne bo nikoli več pobrala, če se bo ta vojna do zadnjega Ukrajinca nadaljevala.

»Mi moramo biti nevtralni v tem sporu, pridobiti moramo zaupanje obeh srani, biti mirovni posrednik in rešiti pogajanja na svoj način,« pa je bil prepričan Stevanović.

»Vojna ne rešuje ničesar, potrebno je poiskati mirno rešitev spora med Ukrajino in rusko federacijo. Jasno je, da je Rusija napadla in je agresor in absolutno ni nobene razprave o tem. Mislim, da je prav, da pomagamo Ukrajini, potrebno pa je tudi jasno začeti pogovore, kako konflikt končati,« je menil Prebilič.

Soočenje na nacionalki. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

»Z orožjem je tako, kot bi z bencinom gasili ogenj. Nikakor, dobava orožja ni sprejemljiva, takoj jo je treba ustaviti. Golobova vlada je pred kratkim podpisala nekakšen varnostni sporazum, kar dolgoročno lahko pomeni celo, da bomo naše sinove pošiljali na fronto,« je bila ostra Tomićeva.