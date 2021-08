Čutenje je šibkost ali velika moč?

V 29 letih različnih izkušenj, testov in iniciacij sem spoznala, da imam največjo moč, ko sem v srcu, kadar čutim dogodke in ljudi. Čeprav je to točka moči, je velika večina še ne čuti in ji pripisuje šibkost. Velikokrat opazim, da se ljudi v srcu jemlje kot šibke, neumne, predvsem pa naivne. Pa vendar ni tako. Srčna energija je v resnici moč, globoka moč. Velikokrat omenim, da je bistvo vsega ljubezen, ljubezen do česarkoli. Tudi sama sem se v preteklosti velikokrat spraševala, zakaj sem tako občutljiva, sočutna in zakaj tako intenzivno doživljam vse v življenju. Velikokrat sem tarnala, če n...