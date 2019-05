Zasvojena z nadaljevankami

Za lik Mojce v seriji Reka ljubezni si je postrigla lase, kaj bo žrtvovala za vlogo v novi seriji, bomo videli jeseni.

Po Usodnem vinu in Reki ljubezni se bo igralkapreizkusila še v tretji nadaljevanki, ki jo bomo od jeseni naprej lahko spremljali na programu Pop TV. Tudi tokrat se bo vživela v lik negativke, po katerih je zaslovela v televizijskih limonadah.Te ji odlično uspevajo in zelo prepričljivo jih odigra, saj večina misli, da je tudi v zasebnem življenju takšna. To je seveda daleč od resnice, gre vendarle za vlogo in producenti z režiserjem na čelu ji pripišejo tovrstne like, ona pa se jim tako zelo prepusti, da so prizori videti zares pristni. Poleg tega je v ekipi zaslovela tudi po prizadevanju, da bi imela kar največ snemalnih dni, ker preprosto obožuje svoje delo.Lahko bi rekli, da je pravi deloholik in na neki način celo obsedena ali bolje rečeno zasvojena je z igranjem v nadaljevankah. Poleg dobrega zaslužka, ki se šteje v več 10 tisoč evrih na sezono, ohranja igralsko kondicijo in skrbi za priljubljenost, saj je od ponedeljka do petka na malih zaslonih.