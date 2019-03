Bilo je nekoč: Keanu Reeves

Danes eden najboljših hollywoodskih igralcev se je rodil leta 1964 v Bejrutu, le malo preden so začele padati bombe. Z mamo Patricio (oče ju je zapustil, ko je imel igralec tri leta) sta se preselila najprej v New York, nato v Toronto. Kot najstnik je zamenjal štiri srednje šole, preden je dokončno obesil šolo na klin – nekaterim težavam naj bi botrovala tudi disleksija. Življenje zvezdnika, ki se je zavihtel med najboljše leta 1988 s filmom Nevarna razmerja in ostal v igralskem vrhu vse do danes, sta zaznamovali veliki osebni tragediji, smrt njegovega prijatelja Riverja Phoenixa zaradi mamil leta 1993 in smrt ljubezni njegovega življenja Jennifer Syme, ki je leta 2001, dve leti po tem, ko je rodila njunega mrtvorojenega otroka, umrla v prometni nesreči. Igralca, ki smo si ga zapomnili po kultni vlogi Nea v trilogiji Matrica, si lahko od 28. februarja ogledamo v novem filmu Popolna kopija.