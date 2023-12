Challe Salle z družino: Prvi božič v troje (Suzy)

Pri raperju Challetu Salletu se bo decembrsko slavje podaljšalo, saj bodo kmalu po vstopu v novo leto zavihali rokave in začeli peči prvo rojstnodnevno torto za malega Alexa.

Z otroki čas mineva hitreje

»To prinaša dodatno veselje, saj iz dneva v dan napreduje, prav zabavno ga je opazovati, kako se čudi nad vsem. Premajhen je še, da bi se zavedal, kaj so družinski prazniki, ampak pomembno je, da uživa. Šele sedaj, ko sva z Yvonne postala oče in mama, opažava, kako hitro mineva čas, zato je dobro, da izkoristimo vsak skupni trenutek. Že prej so me vsi svarili, da bom zelo presenečen, ker se eno leto obrne čez noč. Dokler tega ne občutiš, ne moreš vedeti. Vendar sva zadovoljna, da pridno raste in se lepo razvija ter napreduje,« nam razkrije sladke očetovske skrbi.

Challe Salle v novem komadu opozarja, da nimajo vse zgodbe srečnega konca in da je bil v življenju že prevaran. Zato še toliko bolj ceni ljubezen, ki sta si jo ustvarila z Yvonne.

»Vse mu je neizmerno zanimivo. Jelka, bučke, božični puloverji, celo copati mu vzbujajo navdušenje. Ob otrocih zares začutimo, da postajamo preveč resnobni in bi se morali večkrat sprostiti,« opozori na eno od pomembnih božičnih spoznanj. K sproščanju sodi tudi glasba. Mojster rim je ravno v teh dneh na ogled in v poslušanje ponudil novo pesem.

»Še prej sem dobil zeleno luč prav od sina. Vrtel sem komad 'Ulca zve use', in ko se je zaključil, je postal nemiren. Moja draga je takoj rekla, naj ga ponovno zavrtim in Alex se je v hipu umiril. Očitno mu je všeč, kar ustvarjam,« se nasmehne in namigne, da če od staršev ne bo podedoval glasbenih genov, bo pa vsaj dober poslušalec.

Božične pižame kot obvezna oprema

December ima za Challeta poseben pomen, saj je končno v popolnosti izvedel, kaj pomenijo družinski prazniki, in lažje primerja, kako jih je doživljal, ko je bil sam mulec in najstnik, z današnjimi, ko je v očetovski vlogi.

»Včasih nismo pretirano slavili božično-novoletnih večerov. Seveda smo se dobili na kupu, si izrekli voščila in kaj dobrega pojedli. A prepričan sem, da bo šele sedaj prišlo vse bolj do izraza. Yvonne je predana tradiciji, zlasti če je vanjo vpletena družina. Rada se potrudi, da ima vse lepo, svečano podobo. Ima izostren občutek za okrasitev in lepo je, ko ti zna nekdo doma pričarati zimsko idilično vzdušje. Velik poudarek posveča detajlom, in preden smo naredili božične fotografije, naju je obdarila z božičnimi pižamami. S tem le še dviga razpoloženje in vsemu doda večjo vrednost,« pove, raznežen ob čarobnosti tega obdobja. »Najbolj se prileže, ko me po napornem dnevu pričakata doma, kjer zadiši po čaju in cimetu, magijo ustvarijo še nežni plameni sveč, stiskamo se in igramo. Potem sledi kopanje Alexa, kar je vedno znova poseben ritual, ki se ga preprosto ne moreš naveličati. Najlepše darilo je otroški smeh in privilegij je, da lahko z njim ležem spat in se ob njegovih zvokih zjutraj spet zbujam,« oriše družinsko dinamiko.

Družinsko slavje ima zaradi otroškega smeha globlji pomen.

Ta bo zaznamovana z obiskom sorodnikov, najprej na Reki, potem v Beogradu. »Zdaj imam še nekaj obveznosti s promocijo novega projekta in nastopi, potem pa se bom lažje posvetil rajanju in druženju z najdražjimi,« nam zaupa in zaželi tudi nam in vsem vam vse dobro.