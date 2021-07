Bruno Šulman: Pripravljen na svoj posel

Bruno, zmagovalec MasterChefa, je iz pravega testa za uspeh. Ascendent v pridni devici mu daje občutek za detajle, natančnost, organiziranost, discipliniranost in previdnost. Vladar je v čustvenih ribah, kar prinaša veliko kreativnosti, sočutja, občutka za druge, ob tem pa tudi sposobnost, da se prepusti in gre s tokom, tudi v kuhinji, ter intuitivno začuti, katere sestavine se ujemajo. Venera mu stoji ob strani in prinaša srečo. Ne le da so njegovi krožniki estetsko dovršeni, tudi sodelavce ima lahko prijetne in koristne. Sonce je prav tako v ribah, kar še poglobi njegovo umetniško žilico ta...